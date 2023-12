"Il restyling dello stadio nel bilancio del 2024"

Stadio Polisportivo in condizioni inaccettabili per una città come Civitanova e Lavinia Bianchi, consigliera comunale di opposizione (Siamo Civitanova) presenta un emendamento per convincere il Consiglio comunale a inserire un intervento di restyling all’impianto nel bilancio 2024 che verrà votato giovedì prossimo, a sacrificio di un’opera a cui però l’amministrazione tiene molto. La richiesta è "spostare il finanziamento previsto per il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica del quartiere di Fontespina, 880.000 euro da mutuare, e già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, per dirottarlo a stanziamento urgente per l’adeguamento del Polisportivo comunale ai fini della sicurezza e dell’omologazione per il campionato di serie D".

Bianchi premette che "la Civitanovese oggi è campione d’inverno nel campionato di Eccellenza, con tutte le possibilità e le potenzialità per conseguire il doppio salto di categoria, ma per le condizioni del Polisportivo si potrebbe rischiare un eventuale esilio in campo neutro, per mancata omologazione ai fini federali e di sicurezza per il campionato interregionale".

Da qui il suggerimento all’amministrazione comunale "di prendere contezza con tempestività delle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti-serie D, dei regolamenti e delle disposizioni al fine di conseguire l’omologazione del Polisportivo". Il consiglio comunale discuterà il 28 dicembre il bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche. "Ho presentato un emendamento – spiega Bianchi – perché anziché mutuare un campo periferico non prioritario, in questo momento, perché finalizzato ai soli allenamenti dell’attività giovanile, è fondamentale investire nel Polisportivo, che ancora soffre dell’assenza di bagni per il pubblico, argomento questo su cui ho presentato anche un’interrogazione scritta. Una preoccupazione per evitare una figuraccia dell’amministrazione comunale nei confronti dell’unico blasone sportivo che la città ha: la Civitanovese".