Il rettore in campo per Ferretti "Un errore non fare il museo"

di Chiara Gabrielli

Progetto Dante Ferretti, "far perdere un’occasione simile alla città di Macerata sarebbe un errore". Parola di John McCourt, rettore di Unimc. È chiara la sua posizione su un tema che ha scaldato, e non poco, gli animi del mondo politico e culturale maceratese. La maggioranza tutta e, per l’opposizione, David Miliozzi (Macerata Insieme) hanno aderito all’ordine del giorno con primo firmatario Aldo Alessandrini con cui si chiede di dedicare allo scenografo maceratese, 80 anni, tre volte premio Oscar, e a sua moglie Francesca Lo Schiavo, uno spazio espositivo e anche di realizzare un polo di alta formazione di cinema, scenografia e costumi in collaborazione con lo Sferisterio, uno spazio laboratoriale, quindi, che sia punto di riferimento per le maestranze e gli artigiani. Se la proposta ha suscitato entusiasmo, tanto che Confartigianato si è subito esposta dichiarandosi pronta a dare il proprio contributo, l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta ha detto di no: "Il progetto non è concreto, non vedo con quali fondi né con quale allestimento e nemmeno in che luogo potrebbe essere realizzato. Ferretti merita rispetto". Il rettore McCourt specifica subito: "Noi siamo pronti a sostenere la proposta, abbiamo docenti di cinema che sarebbero ben contenti di collaborare. Il cinema sta crescendo nelle Marche, tramite la Film Commission e la Fondazione Marche cultura che stanno premendo in questa direzione. Non mi sembra che il progetto presentato sia astratto. Di recente ho voluto dare il dottorato honoris causa a Ferretti proprio perché è un grande del cinema, a livello mondiale". A questo proposito, McCourt racconta un aneddoto significativo: "Di recente sono stato a Roma, dove ho incontrato Martin Scorsese, abbiamo parlato di Macerata e lui subito ha detto: ‘Dante Ferretti, lui è un grande’. È stato uno scambio di due minuti ma il nome che ha fatto è stato quello di Ferretti. Hanno lavorato tanto insieme. Creare una struttura utilizzando il nome di Dante Ferretti può essere solo un vantaggio per Macerata e, da quanto ho capito, mi pare che la proposta di maggioranza e opposizione vada in questa direzione. È chiaro che io sono il rettore e sto fuori della politica – precisa McCourt –, ma a me farebbe un grande piacere vedere portato a termine il progetto". "Se l’assessore alla cultura non ha cultura, sarebbe più opportuno che si occupasse di altro", ha detto Dante Ferretti al Carlino, mentre il nipote Federico Lelli ha fatto notare: "L’ultima parola spetta al sindaco, c’è lui alla guida della maggioranza, che di solito è un po’ spaccata, ma non in questo caso". Ma Sandro Parcaroli, cercato dal Carlino da diversi giorni, non ha mai risposto.