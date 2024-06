Il rettore John McCourt nominato Marchigiano dell’anno

Il rettore John McCourt sarà nominato Marchigiano dell’anno per la sezione internazionale, diventando la prima personalità internazionale a ricevere il prestigioso titolo. La premiazione si terrà venerdì al Finis Africæ Resort di Senigallia. Insieme con il rettore sarà premiato anche il commissario Consob Federico Cornelli. L’iniziativa è promossa dall’Accademia di Scienza e cultura marchigiana e dall’Accademia Marchigiani dell’anno, che insieme scelgono di onorare chi ha portato in alto il nome e i prodotti delle Marche. "Ringrazio di cuore la giuria per questo prestigioso riconoscimento, che condivido con tutta la comunità accademica e con i marchigiani che mi hanno accolto con calore e sostegno – ha detto il rettore –. Questo premio rafforza ulteriormente il ruolo dell’ateneo maceratese come fonte di cultura e motore di crescita dentro la nostra regione e il mio impegno nel promuovere l’eccellenza accademica e i valori culturali delle Marche su scala internazionale".

La cerimonia sarà preceduta da un dibattito tecnico-scientifico sulla sicurezza alimentare. Per la sezione Marchigiani, i premiati di quest’anno includono, tra gli altri, anche la presidente del tribunale Edi Ragaglia, il comandante dei Nas Alfredo Russo, il questore di Fermo Luigi Di Clemente e il neurochirurgo Roberto Trignani.