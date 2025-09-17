Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Macerata
CronacaIl rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori
17 set 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Il rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori

Prospettive del sistema universitario e ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro tra il...

Il rettore Unimc John McCourt con Romano Carancini e Matteo Ricci, candidati consigliere e presidente della Regione

Prospettive del sistema universitario e ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro tra il rettore dell’Università di Macerata John McCourt, Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, e Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e candidato consigliere regionale del Partito democratico. Nel corso del colloquio, McCourt ha presentato delle proposte che saranno sottoposte anche all’attuale presidente Francesco Acquaroli e agli altri aspiranti alla guida della Regione: tra gli argomenti affrontati, la necessità di istituire un fondo regionale per garantire posti letto agli studenti internazionali; il rafforzamento dell’Erdis per borse di studio a tutti gli studenti idonei e del portale web regionale multilingue per la promozione dell’alta formazione, di agevolazioni per mobilità, trasporti e parcheggi. Sul piano della formazione avanzata, il rettore Unimc ha evidenziato l’importanza di rafforzare i percorsi di terzo livello e investire in borse di dottorato non solo in ambito industriale, ma anche nelle scienze sociali e umanistiche. A questo si aggiunge la necessità di contratti post-doc che trattengano nelle Marche le competenze maturate in ambito accademico, oltre a programmi di formazione permanente legati all’intelligenza artificiale, al digitale e alla transizione verde. Altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei legami tra Università, istituzioni e imprese, favorendo il rientro dei laureati che hanno lasciato la Regione e promuovendo politiche condivise con Comuni e Regione a sostegno dei giovani tramite un "Patto giovani e sapere". È stata poi ricordata l’importanza di contributi stabili alle iniziative culturali promosse dagli atenei e della creazione di un fondo regionale per co-finanziare progetti europei; ribadita infine la centralità del binomio università-cultura per la crescita sociale ed economica della regione. "Queste proposte – ha dichiarato McCourt – non sono rivolte a un solo candidato, ma a chiunque guiderà la Regione nei prossimi anni. La collaborazione tra Università e istituzioni è fondamentale per costruire un futuro migliore per i giovani e per l’intero territorio".

