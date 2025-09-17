Il rettore McCourt presenta il conto ai candidati governatori

Prospettive del sistema universitario e ruolo dell’ateneo nello sviluppo del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro tra il rettore dell’Università di Macerata John McCourt, Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, e Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e candidato consigliere regionale del Partito democratico. Nel corso del colloquio, McCourt ha presentato delle proposte che saranno sottoposte anche all’attuale presidente Francesco Acquaroli e agli altri aspiranti alla guida della Regione: tra gli argomenti affrontati, la necessità di istituire un fondo regionale per garantire posti letto agli studenti internazionali; il rafforzamento dell’Erdis per borse di studio a tutti gli studenti idonei e del portale web regionale multilingue per la promozione dell’alta formazione, di agevolazioni per mobilità, trasporti e parcheggi. Sul piano della formazione avanzata, il rettore Unimc ha evidenziato l’importanza di rafforzare i percorsi di terzo livello e investire in borse di dottorato non solo in ambito industriale, ma anche nelle scienze sociali e umanistiche. A questo si aggiunge la necessità di contratti post-doc che trattengano nelle Marche le competenze maturate in ambito accademico, oltre a programmi di formazione permanente legati all’intelligenza artificiale, al digitale e alla transizione verde. Altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei legami tra Università, istituzioni e imprese, favorendo il rientro dei laureati che hanno lasciato la Regione e promuovendo politiche condivise con Comuni e Regione a sostegno dei giovani tramite un "Patto giovani e sapere". È stata poi ricordata l’importanza di contributi stabili alle iniziative culturali promosse dagli atenei e della creazione di un fondo regionale per co-finanziare progetti europei; ribadita infine la centralità del binomio università-cultura per la crescita sociale ed economica della regione. "Queste proposte – ha dichiarato McCourt – non sono rivolte a un solo candidato, ma a chiunque guiderà la Regione nei prossimi anni. La collaborazione tra Università e istituzioni è fondamentale per costruire un futuro migliore per i giovani e per l’intero territorio".