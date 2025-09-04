Il rettore su Gaza: basta sofferenza inflitte ai civili

Seduta straordinaria congiunta di senato accademico e consiglio di amministrazione, convocata ieri dal rettore Graziano Leoni: la comunità universitaria dell’Università di Camerino ha espresso una netta e chiara condanna della crisi umanitaria in corso a Gaza, approvando all’unanimità il documento presentato come unico punto all’ordine del giorno. "L’ateneo condanna con decisione e con forza le violazioni del diritto internazionale ai danni della popolazione di Gaza, martoriata dalle continue azioni militari dello Stato di Israele come conseguenza dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 che Unicam ha condannato e condanna in maniera inequivocabile – si legge nel documento – (…). L’assassinio di civili inermi, in gran numero bambini, colpiti perfino mentre cercano di procurarsi cibo per contrastare una fame drammatica, determinata da condizioni imposte, non può essere considerato ammissibile come reazione alla terribile ferita inferta da Hamas. Se al ricorrere di espressioni di eccezionale gravità come ‘apartheid’ e ‘pulizia etnica’ si aggiunge l’ormai sempre più insistito uso della parola ‘genocidio’, un’istituzione di alta cultura, di ricerca e di insegnamento, che ha tra le sue ragioni costitutive la responsabilità verso le nuove generazioni, non può rimanere indifferente. L’università auspica dunque che a Gaza tacciano le armi, che cessino le sofferenze inflitte alla popolazione civile, che si consenta agli aiuti umanitari di arrivare a destinazione, che si possano soccorrere i feriti. E allo stesso tempo chiede che si ponga fine all’occupazione illegale dei territori, che si rispetti il principio di autodeterminazione dei popoli, che si possa costruire un legittimo Stato palestinese".