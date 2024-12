Il rettore tra presente e futuro: "Ateneo sempre più europeo, ma i tagli del governo ci frenano"

Un nuovo corso di laurea, la sistemazione del patrimonio immobiliare, il numero di iscritti, le prospettive e i problemi all’orizzonte: John McCourt, eletto nel giugno del 2022 rettore dell’ateneo di Macerata, legge il presente per anticipare il 2025 e il futuro.

McCourt, innanzitutto quanti sono gli iscritti? "Attorno ai novemila, un numero che tocca quasi quota 11mila considerando gli iscritti ai master e ai vari corsi". È un numero che la soddisfa? "Soprattutto mi fa piacere che sia in crescita, specialmente gli immatricolati sono aumentati del 15% rispetto all’anno scorso. Ricordo due anni fa quando erano circa 1.400 gli iscritti al primo anno, mentre adesso sono 1.700. Ora dobbiamo impegnarci per evitare la dispersione, cioè che lascino, o si trasferiscano o facciano altro".

Lei è stato eletto nel giugno 2022, cosa ha realizzato del programma? "Mi sono presentato come rettore europeo per fare diventare Unimc un ateneo più europeo. Ecco che siamo entrati un’alleanza con altre sette università del vecchio continente e ciò ci darà la possibilità di costruire corsi a doppio titolo con gli atenei partner, di condurre ricerche comuni. Abbiamo poi rivisto l’organizzazione amministrativa, sposando un modello che può portare a una gestione più semplice e coesa. Abbiamo investito per aumentare i posti letto, acquistato l’ex sede di Banca d’Italia".

E cosa si propone per il futuro? "Nei prossimi due anni vogliamo rivedere l’offerta didattica per cercare di aggiornare i corsi e renderli ancora più attrattivi".

Cosa è rimasto indietro? "Il punto è che le cose si fermano per mancanza di fondi e i tagli sono un freno". Non è stato scongiurato il taglio ai finanziamenti? "Assolutamente no. Ci sarà una riduzione di quasi l’8% del budget, invece sono sulle spalle del nostro bilancio gli aumenti del costo del personale. Le attività subiranno una frenata perché sono tagli strutturali, cioè in futuro ci saranno risorse simili che però sono insufficienti".

E qual è la situazione negli altri Paesi? "Il sistema universitario italiano è tra i più sottofinanziati a livello europeo. Come sistema si fanno miracoli per rimanere competitivi a livello europeo, ma è complicato ripetere i miracoli all’infinito". Non trova quantomeno singolare che da un lato i rettori alzino la voce per i tagli e dall’altro chiedano l’aumento dell’indennizzo? "Sono enormi le responsabilità di un rettore che si trova a gestire budget di decine di milioni e che, in alcuni casi, supera il miliardo. Noi, come tanti sindaci, abbiamo colto la possibilità offerta dalla legge Draghi di avere un’indennità decorosa come altri dirigenti che hanno elevate responsabilità".

C’è la possibilità di avere nuovi corsi di laurea? "Certo, uno l’abbiamo approvato di recente e si tratta di un corso tra economia e filosofia sullo sviluppo sostenibile. Lo trovo molto interessante, è interdisciplinare e in lingua inglese, lo faremo con l’istituto cattolico di Tolosa e avrà il doppio titolo. Dobbiamo contrastare il calo demografico internazionalizzando l’offerta e questo corso va in tale direzione".

Qual è l’obiettivo per il 2025? "Lavorare con profitto nell’alleanza europea. Diventare più competitivi nei bandi europei e prepararci al dopo Pnrr, perché si dovrà cercare altrove quando non ci saranno più i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre dovremo rafforzare il rapporto con il territorio, le aziende e gli altri atenei".

C’è l’intenzione di arricchire il patrimonio immobiliare? "Siamo a posto così, ora sono da sistemare le sedi. Sono partiti i lavori a palazzo Ugolini danneggiato dal sisma, a breve partiranno quelli a Giurisprudenza e l’ampliamento a Scienze della formazione, dipartimento in grande crescita".

Poi ci sono i nuovi impianti sportivi del Cus nell’ex manicomio. "Confidiamo di terminare l’intervento nel 2025, sarà una struttura moderna e funzionale a basso impatto ambientale".