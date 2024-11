Il ricavato del libro di Menichelli ai giovani imprenditori

I ricavati del volume "L’Italia di mezzo", scritto dal segretario di Confartigianato, Giorgio Menichelli, diventano incentivi per giovani imprenditori. Il volume, nato per arricchire il dibattito sullo sviluppo locale, è stato pubblicato anche con la volontà di sostenere nuove piccole imprese delle aree interne gestite da giovani imprenditori nel campo del turismo. Un filone, quello dell’accoglienza, fortemente battuto nel libro, perché interessante asset di sviluppo dell’entroterra marchigiano. Le donazioni sono state consegnate nel corso degli incontri che Confartigianato sta tenendo sui territori in occasione dei 75 anni dalla nascita dell’associazione. Le imprese distintesi per impegno e creatività alle quali è andato il contributo, un assegno di mille euro ciascuna, sono: Pettacci Salumi di Visso; La Valle del Vento di Treia; I Colori del Bosco di Visso; L’Oro dei Cavalli di Loro Piceno; Alla Solagna di Colli del Tronto. Le cinque imprese hanno ricevuto un assegno da mille euro ciascuna. "L’entroterra marchigiano – racconta il segretario Menichelli – è un luogo con grandi potenzialità di sviluppo ancora non del tutto espresse, per le quali il protagonismo delle piccole imprese, anche artigiane, può giocare ancora un ruolo cruciale. I giovani imprenditori possono fare la differenza, la loro resilienza può invertire lo spopolamento".