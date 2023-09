Il ricordo dei Caduti di Kindu

Oggi, alle ore 17.15 in via 8 Marzo (zona residenziale Pace) a Tolentino, si terrà la cerimonia di intitolazione del piazzale "Caduti di Kindu". Tra le autorità saranno presenti il generale di squadra aerea Francesco Vestito, comandante 1ª Regione Aerea, e il colonnello Giancarlo Filippo, comandante del centro di formazione Aviation English di Loreto. Alle 19 in piazza della Libertà, concerto della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea diretta dal maestro primo luogotenente orchestrale Antonio Macciomei, con musiche di Bizet, Rossini, Puccini, Verdi, Modugno, Piazzolla, Zero, Carrà. "Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal dottor Stefano Servili (già capolista della nostra compagine e medico in congedo dall’Aereonautica) che, in qualità di membro dello staff del sindaco Mauro Sclavi, si è prodigato affinché nell’anno del centenario dalla fondazione dell’Aereonautica Militare – ha detto il capogruppo di Tolentino Civica e Solidale Giordano Tasselli - vi fosse un tangibile segno dell’amministrazione e di tutta la città".