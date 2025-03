Il ricordo dei maceratesi deportati e deceduti nei lager nazisti

Una toccante cerimonia si è svolta al sacrario militare di Macerata, con la messa presieduta da padre Gustav in ricordo dei 365 maceratesi deportati e deceduti nei lager nazisti. Accolti dalla guardia d’onore del sacrario militare, il bersagliere Mario Barbera, la cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari. Presenti anche il vicesindaco Francesca D’Alessandro, l’assessore Paolo Renna e il comandante della polizia locale Danilo Doria. In questo momento cosi delicato e preoccupante per l’Italia e l’Europa intera, con vari conflitti in atto che sembrano non spegnersi mai, anzi con il rischio di un’intensificazione a livello mondiale, è importante ricordare le atrocità subite, i vari drammi umani, i molti nomi dei ragazzi, poco più che ventenni morti e dispersi, ricordati lungo le pareti del sacrario, ancora da parenti viventi. Ci chiediamo, dopo tutto questo sangue, versato appena 80 anni fa, perché ancora guerre, perché ancora tanti lutti, varie migliaia, fra militari, civili e bambini. Chissà quando l’essere umano si fermerà davanti alla guerra che, come detto da Papa Francesco, è una sconfitta per tutti. Profonda l’omelia di padre Gustav che ha paragonato questi 365 deportati ai giorni dell’anno, ricordandoli uno a uno, ogni giorno con una preghiera, perché intercedano per noi e per la pace.

Sandro Cipolletti