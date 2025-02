Il ricordo del barista Andreozzi: "Se n’è andato un pezzo di città"

"Andavo spesso a trovare Fabio al bar in tarda serata. La sua morte mi rattrista moltissimo. Ricorderò sempre la sua schiettezza e la sua capacità di tenere compagnia". Un centinaio di persone ha partecipato ieri pomeriggio alla messa in suffragio di Fabio Andreozzi, barista titolare del CaffettOne, in corso Cairoli, nell’ottavario della morte. Colpito da un malore nel sonno nella sua casa di Mogliano, il barista aveva 59 anni. Sono stati tantissimi gli amici, i commercianti e i conoscenti che si sono ritrovati alla chiesa del Sacro cuore per ricordarlo, commossi.

Giacomo Berdini, commerciante delle Casette, dopo il rito ha letto dall’ambone due brevi lettere in ricordo di Andreozzi. La prima è stata scritta dall’ex questore di Macerata, Luigi Silipo: "Un pezzo della città se ne va con lui. Faccio le mie condoglianze a chi gli voleva bene, abbraccio tutti voi e brindo a lui con un bicchierino di Varnelli, che mi offriva sempre". La seconda lettera è stata scritta da Francesco Micheli, ex direttore del Macerata opera festival: "Sono addolorato. Fabio era una persona d’oro, ogni volta che tornavo in città mi accoglieva come un fratello. L’idea di non trovarlo più mi fa malissimo. Stringo forte tutti voi, fate i bravi".

Davanti alla saracinesca del Caffettone gli amici hanno lasciato delle corone di fiori. All’uscita dalla chiesa è stata distribuita a chi è andato a ricordarlo una fotografia che ritrae Andreozzi sorridente dietro al bancone del suo bar. Berdini ha aggiunto ai ricordi di Silipo e Micheli che "nessuno muore sulla Terra se vive nei cuori di chi rimane". "Ciao Fa’, li casetta’ te ringrazia", recita uno striscione appeso sul gazebo del bar, mentre sulla saracinesca è stata affissa una gigantografia di Andreozzi con la scritta: "FabiOne, resta con noi".

Lorenzo Fava