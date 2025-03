Il ricordo delle vittime del Coronavirus: "Superati giorni difficili"

Macerata commemora le vittime del Covid, con il sindaco Sandro Parcaroli che ha posto al cimitero una corona d’alloro per ricordare i morti in città durante la pandemia. La giornata di memoria è stata istituita nel 2021. Dopo il momento di preghiera col vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco ha rivolto un pensiero "alle vittime del Covid-19 e ai loro familiari. Abbiamo vissuto giorni e momenti dolorosi che hanno messo in risalto lo spirito di sacrificio e dedizione del personale sanitario che è sempre stato impegnato in prima linea nella lotta all’emergenza; donne e uomini che hanno dato esempio di grande umanità e completa solidarietà. L’emergenza sanitaria rappresenta anche un monito per il futuro della collettività, consapevoli che solo grazie a un’azione sinergica tra istituzioni, personale sanitario, forze dell’ordine e cittadini siamo riusciti ad affrontare un momento che mai avremmo pensato di poter vivere", ha concluso il sindaco Parcaroli.