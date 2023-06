"Il ricordo di Daniele Catorci è ancora vivo"

di Alessio Botticelli

La sala di arrampicata sportiva del Cus di Camerino, facente parte degli impianti sportivi in località Le Calvie, è stata intitolata alla memoria di Daniele Catorci, alpinista camerte deceduto il 27 giugno 2020 a soli 27 anni in seguito a una caduta di 30 metri in un crepaccio mentre stava scalando la parete nord del Gran Paradiso. "Il ricordo di Daniele è ancora vivo – ha dichiarato il rettore Unicam, Claudio Pettinari –. Frequentava questa palestra con costanza, lo vedevo con i ragazzi che praticavano l’arrampicata mentre cercava di trasferire loro le conoscenze necessarie per arrivare sempre più in alto". Daniele era anche un appassionato studente. "Aveva scelto il corso di laurea in chimica – spiega Pettinari –. Io ero docente, quindi ebbi modo di apprezzarne anche le doti scientifiche che lo condussero a Trento dove stava svolgendo un percorso di dottorato estremamente importante". La passione di Catorci per l’arrampicata sportiva verrà suggellata in eterno nella targa all’ingresso della palestra a lui intitolata: "Questa struttura è bellissima e abbellisce ancora di più questi nostri impianti – afferma commosso il rettore –. La figura di Daniele sarà un esempio per tutti quei ragazzi che verranno qui ogni giorno a fare attività sportiva e che, come lui, cercheranno di puntare verso l’alto, verso la qualità, e soprattutto vorranno mettersi a disposizione degli altri. Abbelliremo ulteriormente queste strutture, rendendole ancora più importanti. Esse dovranno essere il fiore all’occhiello non soltanto del nostro ateneo e del nostro territorio, ma della Regione intera". La palestra intitolata a Catorci era stata inaugurata nel 2008, in occasione dei campionati europei di pallavolo: "Questa struttura fu una novità assoluta per noi del Cus – spiega il presidente Stefano Belardinelli –. Tuttavia, dopo due-tre anni di assestamento, iniziò ad essere estremamente frequentata, tant’è che ci siamo affiliati alla Federazione arrampicata sportiva del Coni. Oggi possiamo dire di essere soddisfatti, tant’è che qualche spazio andrebbe riorganizzato". Lo stesso Belardinelli ha rivolto un pensiero a Catorci: "Un ragazzo sempre sorridente che trasmetteva serenità e gioia di vivere, oltre all’energia tipica di chi pratica questo sport. Una grande persona che ci portiamo dentro e che ci lascia l’insegnamento e l’incoraggiamento a fare sempre meglio". Presenti alla cerimonia i genitori di Daniele, Andrea Catorci e Paola Scocco, entrambi docenti Unicam, e Alexandar Polimanti, che il giorno della tragedia si trovava in compagnia dello stesso Daniele.