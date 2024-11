Il ricordo di Fermani al Velluti. Lo spettacolo sull’ex sindaco e sul mistero della sua morte

"David, un dramma ottocentesco" si prepara ad andare in scena domani alle 21.30 al teatro Velluti. Lo spettacolo, firmato compagnia della Marca, in collaborazione con il Comune e l’associazione La Margutta, scritto e diretto da Fabiana Vivani insieme a Roberto Rossetti, sarà incentrato sulla figura di David Fermani e sviscererà la personalità dell’uomo, il suo vissuto e le misteriose vicende della morte. "Corridonia vanta antiche origini – spiegano gli organizzatori – ed è ricca di eventi che ne spiegano l’importanza. Nel corso dei secoli tanti personaggi hanno dato lustro alla città: dai più conosciuti Lanzi, Velluti, Corridoni, Niccolai ad altri ‘minori’, che poche volte vengono ricordati. II 19 marzo 2024 ricorrevano 130 anni dalla morte di David Fermani, sindaco e grande benefattore, vissuto nella Pausula della seconda metà dell’800, la cui storia nasconde anche un dramma umano e un mistero legato alle tragiche circostanze della sua scomparsa".

E continuano: "A Fermani dobbiamo alcune importanti realtà che fanno ancora parte del nostro patrimonio. Basti pensare alla donazione della Villa Fermani, alla fondazione dell’associazione di Mutuo Soccorso "Artieri ed operai", oggi 5.0.M.S., e all’istituzione della scuola tecnica, antesignana dell’attuale Ipsia F.Corridoni. Si tratta di uno spettacolo inedito, narrante una vicenda quasi sconosciuta". L’evento sarà preceduto, alle 17, da una conferenza di Modestino Cacciurri sulla Pausula di fine ‘800, sulla figura del Fermani e sulle intricate vicende giudiziarie connesse alla sua morte e alle contese per l’eredità, moderato dall’assessore alla Cultura. Massimo Cesca. Biglietti: 15 euro intero e ridotto 10 (per under 25 e over 65), acquistabili sul circuito Amat/Vivaticket o alla biglietteria del teatro (376.1636640). Per info: 0733. 439901.