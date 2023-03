Il ricordo di Mina alla Bussola

Domenica, alle 18 all’auditorium Corelli di Camerino, la Festa della donna è nel progetto dedicato a Mina della Musicamdo Jazz Orchestra con la voce di Alessandra Doria. "Grande grande grande…Mina" è un concerto che rievoca quello che la grande Mina appunto ha tenuto nel 1972 alla Bussola. "In quelle mitiche performance live – dicono i promotori - la potenza dell’unica artista italiana in grado di reggere una big band con ritmica e sezioni di fiati formate dai più importanti jazzisti, proiettava la Versilia e l’Italia in una dimensione internazionale di divertimento, tipica delle notti di Las Vegas, Londra e New York". Ingresso 5 euro. L’incasso sarà destinato all’acquisto di uno strumento musicale per l’istituto ’Nelio Biondi’. Informazioni al numero 3333667943. Al termine, calice di bollicine offerto da Cantine Belisario.