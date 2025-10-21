Il ricordo di monsignor Vecerrica: "Ci conoscevamo dalle elementari, cresciuti insieme nella vocazione"

"Ammiravo in Menichelli l’entusiasmo di vivere la fede cristiana e la capacità di entrare nel senso e nel valore della vita spirituale". Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore il pellegrinaggio Macerata-Loreto, ricorda l’amico con il quale ha condiviso un lungo percorso. "Ci conoscevamo fin dalla quinta elementare – ricorda –. Siamo cresciuti assieme nella vocazione e assieme ci siamo preparati per entrare in seminario". È commosso monsignor Vecerrica. "È stato un dolore enorme, in questi giorni sono andato a trovarlo. Eravamo legati da una profonda amicizia. Perdiamo una presenza molto significativa per l’intelligenza, per la capacità di parlare e di ascoltare. Non saltava i problemi, anche quelli più piccoli, e ogni volta chiedeva e pretendeva che ci fosse una spiegazione, una ragione, un modo per semplificare".

Ecco che emerge la capacità di monsignor Menichelli di sapere entrare in sintonia con l’altro che ne rimaneva affascinato dal carisma e dalle capacità. "Piaceva alla gente per le parole scelte nelle omelie, appassionanti, in cui cercava di portare dei chiarimenti". Per monsignor Vecerrica è una perdita significativa, avendo percorso assieme un lungo tragitto in cui sono sempre stati uniti e legati da una profonda amicizia. "Ricordo quando sono stato ordinato vescovo e lui era presente nella cattedrale di Fabriano. Era un amico del pellegrinaggio Macerata-Loreto". Menichelli è stato innanzitutto un sacerdote che ha camminato tra la gente. "Papa Francesco – conclude Vecerrica – lo ha nominato cardinale avendo notato questa dedizione e passione di mettersi a servizio della gente. A livello nazionale è stato assistente spirituale ecclesiastico dei medici cattolici".