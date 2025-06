Il ricordo di Silvio Spaccesi: "Un grande del nostro teatro, ha amato la città e i maceratesi"

Ero ancora bambino, ma è ancora vivissimo il ricordo di quando ci passò a salutare (era un amico di famiglia, oltre ad aver recitato per anni con mio padre Elio Cecconi in arte “Popò”), prima di partire per Roma per frequentare l’Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico”. E da lì... radio, televisione, cinema, doppiaggio e soprattutto: teatro, tanto teatro". Così Sergio Cecconi ricorda Silvio Spaccesi.

"Sono trascorsi dieci anni da quando Silvio ci ha lasciato e cinque da quando il Comune di Macerata (su mia pressante richiesta) depose una lapide in suo ricordo sulla facciata della casa in cui era vissuto. Ho voluto scrivere queste righe – dice Cecconi – per rinverdire la sua memoria e riaffermare quanto egli abbia amato Macerata e i suoi concittadini. Ciao Silvio, un caro saluto da me e da tutti quelli che ti hanno voluto bene".