"Il rilancio del centro storico passa dal recupero di palazzo Vicoli"

"Il rilancio del centro passa da palazzo Vicoli". Era gremito l’auditorium Borgo Marconi per il convegno, organizzato dal Comune di Morrovalle, sulle prospettive per il recupero dell’edificio seicentesco per il quale è stato assegnato un contributo da 4 milioni di euro nell’ambito del Piano di ricostruzione pubblica delle Marche. Ospiti per l’occasione, il governatore Francesco Acquaroli, il commissario per Guido Castelli e la senatrice Elena Leonardi, accolti dal sindaco Andrea Staffolani. "Abbiamo fatto tanto in questi anni, tra i punti nevralgici ricordo il problema del passaggio a livello di Trodica – ha sottolineato il primo cittadino –. Per realizzare il sottopasso le Ferrovie hanno bisogno prima di un intervento sul fosso Bagnolo e la Regione si è impegnata a trovare le risorse. Cerchiamo di fare il massimo per il centro anche con fondi sovracomunali, che abbiamo intercettato per complessivi 25 milioni: il recupero di Palazzo Vicoli è la prossima sfida. Ci siamo messi in moto, grazie all’Ufficio tecnico, tra luglio e agosto per l’iter di aggiudicazione della progettazione e 18 studi hanno partecipato alla gara. Ora la commissione valuterà chi se ne occuperà". "Parliamo di una nuova opportunità di sviluppo per la città", ha ribadito Leonardi. Cruciale il ruolo della struttura commissariale, visto che la struttura fu danneggiata dal sisma. "A marzo abbiamo avviato un piano che non ha precedenti – ha precisato Castelli –. Palazzo Vicoli fa parte di questo piano, che non distingue più tra lo stare dentro o fuori il cratere, ma valuta l’importanza strategica dell’intervento". A chiudere Acquaroli, il quale ha anche ricordato un morrovallese mai dimenticato: Giorgio Baldassarri, fratello dell’attuale assessore Mauro. "È bello vedere realizzarsi i sogni che avevamo da giovani – ha evidenziato –. Abbiamo destinato 100 milioni alla rinascita dei centri storici".

Diego Pierluigi