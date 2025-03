Il rilancio del turismo nel cratere: "Incentivi agli hotel antisismici"

"Le strutture ricettive che saranno ricostruite con la classe d’uso IV, cioè massimamente sicure per gli eventi sismici, riceveranno un contributo del 20%". Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha presentato, con il direttore generale Confcommercio Massimiliano Polacco e il presidente Federalberghi Luca Giustozzi, l’ordinanza 222, che vuole rilanciare il turismo nella zona del cratere anche quando non sarà più attivo il bonus 110, in scadenza a fine anno.

Castelli spiega che "le strutture alberghiere che avranno questo accorgimento riceveranno un contributo del 20% netto sul costo convenzionale; inoltre, se gli alberghi sono in zone svantaggiate e distanti dai centri di offerta di servizi, avranno anche altre maggiorazioni. Un altro tema risolto per l’accoglienza è quello dell’anticipazione dell’Iva, che creava difficoltà agli imprenditori. Chi esercita attività imprenditoriale deve avere attenzione all’aspetto sismico. La ricostruzione - sottolinea il commissario - mira a contrastare la crisi demografica. Molti investimenti riguardano non solo il post sisma, ma anche l’incentivazione economica e sociale. Sul turismo nelle Marche abbiamo messo in campo 170 milioni per finanziare le imprese. L’attenzione è posta anche sui cammini francescano, cappuccino e lauretano, con 30 milioni per opere infrastrutturarli, in modo da avere un turismo sistemico nella nostra regione. Con Federalberghi - chiude Castelli - il confronto è costante, vogliamo organizzare un incontro informativo per risolvere le difficoltà di tutti".

L’incentivo riguarderà anche ostelli e studentati. Massimiliano Polacco rimarca che "va fatto ripartire il tessuto socioeconomico. Il turismo è un traino del territorio. Con queste agevolazioni i Sibillini saranno un luogo attrattivo ed economicamente fruibile. Puntiamo sui prodotti territoriali, specie sul ciauscolo, che è molto considerato, soprattutto al nord Italia". Luca Giustozzi evidenzia la lungimiranza della struttura commissariale, che "genera posti di lavoro ed è attenta alla attività. Gli alberghi permettono il turismo, e sono volani per tutto il territorio. Va ricreato un mercato, quest’ordinanza è una grande opportunità". Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli sottolinea "l’importanza delle infrastrutture, strade in primis. Il turismo genera economia, e in una regione ricca di artigiani come questa dobbiamo fare in modo che i ragazzi rimangano sul territorio". Francesco Ferranti, delegato sisma di Federalberghi, ha ribadito che l’azione è "condivisa con la struttura commissariale". Alla presentazione dell’ordinanza hanno preso parte anche alcuni albergatori di Ussita, Macerata e Sarnano, che si sono detti soddisfatti delle misure.