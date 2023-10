Il rimpianto della Corsi: "Bloccata la riorganizzazione dell’Ast"

"Al momento la mia più grande amarezza è non aver potuto firmare, davvero per un soffio, due determine, già predisposte, con le quali si ridefinisce l’assetto organizzativo dell’Ast di Macerata". Daniela Corsi, ex direttrice, esautorata da una sentenza di appello del tribunale di Roma, si dice dispiaciuta perché, sia pure temporaneamente, il "blocco" della direzione generale ha impedito l’adozione di atti decisivi e strategici per l’efficienza dell’attività sanitaria e amministrativa della stessa Ast. "Un’operazione volta a migliorare la funzionalità e l’efficienza dell’Azienda con benefici sulla retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari. Nello stesso tempo, riorganizza la parte amministrativa eliminando riempiendo caselle che da tempo erano vuote e, dunque, eliminando gli interim, con un risparmio di circa 200mila euro", sottolinea la Corsi. Un "piano" frutto di un lungo percorso, meditato e condiviso. "Abbiamo lavorato a questa riorganizzazione da circa un anno – prosegue – mettendo in atto un capillare processo di consultazione con i capi dipartimento e i direttori di struttura per individuare le specifiche funzioni e professionalità da implementare e valorizzare, in relazione alle esigenze e agli obiettivi aziendali. Ho parlato con i primari e con i direttori di dipartimento uno ad uno e insieme abbiamo tracciato le direttrici". Insomma, un processo di revisione, nuova valorizzazione e, quindi, rinnovo degli incarichi ai dirigenti dell’area della sanità e amministrativi con un prevedibile forte impatto per l’operatività aziendale delle categorie professionali interessate, peraltro segnate da una fase storica complessa. "In questi anni difficili, resi ancor più complicati dalla pandemia – evidenzia la Corsi – è necessario coniugare uno sforzo organizzativo straordinario per mantenere e migliorare le prestazioni sanitarie, riconoscendo nel contempo l’impegno profuso dal personale". Va detto, peraltro, che la Corsi aveva già iniziato la riorganizzazione mettendo mano ai coordinatori, vale a dire i "caposala", rivedendo una situazione "a cui non si metteva mano da tempo". Poi è subito iniziato il lavoro sulle dirigenze sanitarie e la correlata gradazione delle funzioni, e gli incarichi di struttura e professionali della dirigenza Pta (personale tecnico e amministrativo). "Di questo processo – conclude la ex direttrice – nel corso dei diversi incontri che abbiamo avuto sono state sempre informate le organizzazioni sindacali".

Franco Veroli