Il rione di Cerqueto si anima: 1.500 visite per il presepe vivente

Sono stati oltre 1.500 i visitatori, provenienti anche da fuori regione, che hanno animato il rione di Cerqueto, trasformato in un palcoscenico naturale con protagonista il presepe vivente allestito dall’associazione "La Contesa della Margutta", in collaborazione con Crazi, il comitato festeggiamenti Santa Maria e il centro socioculturale "Monsignor Vita". Più di 150 i figuranti che hanno fatto da cornice a "In Dulci Jubilo", lo spettacolo teatrale itinerante diretto dalla regista Fabiana Vivani che da porta Santa Croce ha preso per mano i partecipanti per un viaggio nel medioevo.