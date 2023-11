Il rione Foro Boario riflette in un’assemblea

Dopo la precedente assemblea di marzo, torna l’assise generale dei residenti del quartiere Foro Boario di Tolentino. Si svolgerà venerdì, alle 21.30, nella sedecasetta davanti al Formaggino. "Tutti i residenti sono invitati a partecipare alla seconda assemblea pubblica del 2023 – spiega il presidente del consiglio di quartiere Gianni Principi – per fare il punto con l’amministrazione comunale a proposito del documento consegnato lo scorso marzo sulla raccolta delle istanze. Parleremo insieme di interventi e progettualità". Il consiglio, oltre al presidente Principi e alla vicepresidente Sara Uguccioni, è composto da Michela Cesari, Francesco Fineschi, Orietta Leonori, Matteo Paciaroni, Lorenzo Picotti, Venanzio Picotti, Luca Pottetti, Barbara Tizi e Luigi Uguccioni. Il quartiere Foro Boario rappresenta una parte piuttosto ampia, da via del Vallato a via Weber, passando per via Filzi, Osmani, Caduti di Nassiriya e piazzale Battaglia.