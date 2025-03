Il risiko delle scuole. Artistico all’ex Mestica, poi toccherà al Galilei: "Rivitalizziamo il centro"

Da lunedì gli studenti del liceo artistico Cantalamessa cominceranno le lezioni nelle rinnovate aule della ex scuola Mestica in via dei Sibillini a Macerata. Si tratta di un trasferimento temporaneo per permettere di terminare i lavori di adeguamento sismico previsti nella sede di via Cioci. "La Provincia ha individuato l’edificio dell’ex Mestica come struttura idonea per ospitare gli studenti degli istituti superiori che dovranno essere oggetto di adeguamento sismico in questi anni – spiega il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli –. L’affitto dell’ex Mestica (396mila euro l’anno, come riferiamo nel pezzo a fianco, ndr) è previsto per il tempo strettamente necessario, stimato in circa sei anni, al completamento dei lavori che interesseranno prima il liceo artistico, poi il liceo scientifico Galilei che ha un finanziamento per ristrutturare la sede di via Manzoni. Si ipotizza il trasferimento anche per l’Accademia, che avrà interventi nella sede in via Berardi. Tutti i lavori saranno condivisi successivamente sia con il Galilei che con l’Accademia, una volta definiti gli interventi da effettuare. Un programma che è stato costruito insieme alla struttura del commissario straordinario Guido Castelli, che ringraziamo per il continuo supporto. Castelli, avendo già posto le basi di utilizzo di parte dei fondi di ricostruzione destinati alla logistica di tutti gli edifici, ha precisato le previsioni normative per rendere possibile una simile programmazione pluriennale, che mira realmente a risolvere le complessità all’interno di scuole e uffici, riducendo o eliminando i disagi che i lavori di recupero potevano comportare". Questa settimana saranno completati i lavori di trasferimento dell’artistico, che rimarrà alla Mestica fino all’estate 2026, quando poi tutta la struttura potrà tornare nelle sede storica di via Cioci, completamente rinnovata, sismicamente adeguata e in linea con tutte le ultime prescrizioni in tema di sicurezza. "In settimana sarà spostato tutta la parte che affaccia in via Cioci, con l’ex Mestica sottoposta recentemente a una riqualificazione strutturale architettonica completa e radicale da parte della proprietà (l’imprenditore Simone Paolini di Recanati, ndr) – continua Parcaroli –. Lo spazio complessivo è di oltre 3.500 metri quadrati, suddivisi su tre livelli, con 24 aule, laboratori e una biblioteca. Prevista anche una sala ginnica e spazi esterni. Per consentire il trasloco nella massima sicurezza, dal Comune abbiamo predisposto un’ordinanza di sospensione delle lezioni venerdì e sabato. Voglio ringraziare la dirigente del liceo artistico, Sabina Tombesi, i professori e tutto il personale per il grande sforzo che stanno affrontando; non è facile trasferire una scuola. Vorrei rassicurare gli studenti e le famiglie, il trasloco è solo temporaneo e funzionale a restituire alla città e ai nostri ragazzi un liceo rinnovato e sicuro. Inoltre – prosegue Parcaroli – sulla struttura dell’ex Mestica è stato effettuato un lavoro complesso che permetterà lo svolgimento delle lezioni nel miglior modo possibile, restituendo così al centro storico un importante spazio di formazione. Un ringraziamento voglio farlo anche a tutto l’ufficio tecnico della Provincia, al dirigente Stefano Mogetta, al Rup Paolo Margione e ai tecnici che hanno coordinato il progetto". Oltre alle scuole superiori e all’Accademia, l’ex Mestica ospiterà a breve anche alcune lezioni universitarie, per il dipartimento di Giurisprudenza.