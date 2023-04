Il risiko delle scuole C’è l’ipotesi via Cioci per lo Scientifico, l’Ite verso il trasloco

di Chiara Gabrielli

Rebus scuole, la matassa non si sbroglia. C’è carenza di spazi, ma soprattutto, a mettere sotto pressione Provincia e presidi, l’urgenza di riunire il liceo scientifico in un’unica sede. Da tempo, infatti, il Galilei è diviso tra la sede centrale in via Manzoni e Palazzo degli Studi in centro storico. La volontà è di riunificare la scuola, che vedrà anche l’anno prossimo un aumento di iscrizioni, ma per farlo una delle ipotesi è di trasferirla tutta intera nella sede dell’Ite Gentili (Ragioneria) di via Cioci (l’unica per ora in grado di contenere grandi numeri). In questo scenario, Ragioneria si sposterebbe in via Manzoni (al posto dell’attuale sede centrale dello Scientifico), mentre il Linguistico, ora ospite con 24 classi (circa 500 ragazzi) all’Ite in via Cioci, prenderebbe il posto dell’attuale succursale dello Scientifico a Palazzo degli Studi. Il Classico Leopardi resterebbe in corso Cavour. Alla base della necessità di spostamenti, anche il bisogno di trovare spazi per le 10 classi dell’Artistico, ora ospitate ai Salesiani in viale Don Bosco, dato che in un futuro più o meno prossimo qui si dovrà procedere con i lavori di adeguamento sismico, sottraendo così spazio ad Artistico e Unimc. Il Cantalamessa ora è diviso tra tre sedi: la principale in via Cioci, accanto a Ragioneria, una parte nel vicino Ite e una terza, appunto, ai Salesiani. Se, con l’aumento delle iscrizioni allo Scientifico, si formeranno 3 o 4 classi in più e se le cose restassero come sono, data l’assenza di ulteriori spazi, la scuola potrebbe essere smembrata in tre porzioni: andrebbe trovata una sistemazione per le classi in più.

Più che rebus, un tetris: si prospetta un gioco di incastri complicato che difficilmente riuscirà a trovare una soluzione entro l’estate. La Provincia e i dirigenti scolastici hanno già avuto un primo dialogo, a breve si procederà con un altro incontro, per studiare bene i possibili scenari. Diversi i problemi. Intanto, Classico e Linguistico Leopardi, pur essendo due scuole distinte, hanno un’unica dirigenza e docenti in comune. "Se la logica è che tutti dobbiamo adattarci, siamo pronti al sacrificio – la premessa di Angela Fiorillo, preside del Leopardi –, ma sicuramente un trasloco in centro del Linguistico, ora ospitato all’Ite in via Cioci, a due passi dalla sede centrale, non sarebbe molto comodo. I docenti dovrebbero andare e venire da corso Cavour a via Gramsci, con i tempi stretti e i problemi del parcheggio a pagamento. Ora, invece, i professori si spostano a piedi e in 5 minuti raggiungono l’altra sede". Si andrebbe, quindi, a ricreare per il Leopardi la stessa situazione di disagi che vive ora il Galilei. Oltre a ciò, diversi problemi: in primis, la parte di Scientifico che alloggia in centro ha già rifiutato una volta (estate del 2019) di andarsene: all’annuncio di un trasloco seguirono proteste su proteste. Altro punto, difficilmente a Ragioneria sarebbero entusiasti all’idea di spostarsi in via Manzoni, dato che via Cioci ha ampi spazi, laboratori, palestra. Un primo piano di riorganizzazione, ipotizzato di recente, è nel frattempo sfumato: l’idea era di mettere Ragioneria nella sede del Classico in corso Cavour, far spostare il Classico a Palazzo degli Studi e il Linguistico in via Manzoni, così che lo Scientifico tutto potesse stare nell’attuale sede dell’Ite in via Cioci, completamente liberata. Tra le altre cose, la dirigenza del Leopardi si era opposta a questo: inaccettabile doversi sottoporre non a uno, ma a due spostamenti, per non parlare poi del fatto che quella di corso Cavour è una sede storica per il Classico.

Stando alle voci che circolano, però, si potrebbe rischiare di fare tanta fatica per niente: con gli 8 milioni del Pnrr in arrivo per la sede dello Scientifico di via Manzoni si avrebbe, nel giro di tre o quattro anni, un nuovo istituto in grado di ospitare il Galilei nella sua interezza. Oltre che forse possono essere recuperati degli spazi in centro atti a ospitare scuole. Ma al momento la situazione è incerta e in continuo divenire.