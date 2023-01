"Il rispetto dell’amministrazione verso il consiglio è pari a zero"

Secondo il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, rappresentato dai consiglieri Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, è tutto fuorché rose e fiori l’operato, nel 2022, dell’amministrazione Michelini a Porto Recanati. Le critiche dell’opposizione, infatti, spaziano dalle opere pubbliche fino ai recenti sospetti che nella scuola materna si siano insediati dei topi. "Si conclude un anno di amministrazione, appare difficile fare una sintesi sotto il profilo delle realizzazioni, perché sono decisamente minimal – afferma la Ubaldi –. Opere programmate e soprattutto finanziate dalla precedente amministrazione. Sì, perché l’avanzo del 2021 era dI 1.600.000 euro, nonostante le bugie che ancora fanno serpeggiare circa casse lasciate vuote. Dicevano che non sono state fatte le stesse luminarie degli anni precedenti, perché si sarebbe spesa una cifra enorme (cifra sparata a 78mila euro) e che l’albero di Ussita non era arrivato in quanto non c’era. Ennesima bugia. La cifra spesa quest’anno è identica a quella degli anni precedenti ma senza l’albero vero; al suo posto un orribile cono rovesciato che di giorno non assomiglia a niente e di notte sembra una attrazione di luna park". "Il loro rispetto del Consiglio comunale è pari a zero – sottolinea ancora la Ubaldi –. Consulte e altri istituti di partecipazione composte da amici o parenti. Guai a mettere un like su un post critico, si viene richiamati ed invitati a toglierlo o a tacere". Oltre a questo, la Sabbatini aggiunge: "Chiedevamo di entrare in possesso del parere dell’Asur rispetto alle condizioni igienico sanitarie della scuola materna e relative alla presenza di ratti. In Consiglio, ci è stato risposto che il parere non c’è. Ma noi riteniamo che i nostri figli debbano rientrare nei locali scolastici con la sicurezza e il parere dell’Asur ne è garanzia".