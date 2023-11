"Il rispetto in amore comincia fin da ragazzi"

di Lucia Gentili

Due appuntamenti per sensibilizzare, promossi dall’assessorato alle politiche sociali di Tolentino, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il primo, sabato alle 10.30 al Parco Isola d’Istria davanti alla Panchina Rossa (installata l’8 marzo 2022 grazie all’Auser), vedrà il coinvolgimento delle scuole con performance artistiche, la musica del Quartetto Fata, gli attori Giovanni Moschella e Gabriela Eleonori, il Cantiere Danzarte, che si intervalleranno agli interventi delle istituzioni. Il secondo evento, domenica alle 17.30 al Politeama, sarà invece lo spettacolo social-musical-giuridico "La violenza sessuale sulle donne", ideato e curato dall’ex magistrato Mario Paciaroni; partendo da un’analisi socio-giuridica, sarà arricchito da brani musicali, canzoni, balli, coreografie e monologhi che riportano anche arringhe difensive di un processo penale. Prevista la partecipazione dell’Accademia del Tango della Filarmonica di Macerata e del Liceo Coreutico Filelfo. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Entrambe le iniziative sono state presentate ieri in conferenza dall’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, con il sindaco Mauro Sclavi, l’assistente sociale del Comune Silvia Gabrielli insieme ad altre colleghe e la presidente dell’Auser Isa Vitaliani De Bellis. L’assessore Lucaroni inoltre ha annunciato che, insieme al consigliere delegato Fabio Montemarani e alle dirigenze scolastiche degli istituti cittadini, sta organizzando al cinema Giometti una proiezione dedicata alle scuole (terze medie e superiori) del film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani". "Non smetteremo mai di dire che l’educazione al rispetto e all’amore comincia fin da ragazzi – ha affermato Lucaroni –. Speriamo di sensibilizzare ed educare sempre più". Sabato ci saranno anche il maggiore Giulia Maggi, comandante della compagnia dei carabinieri di Tolentino, il maresciallo maggiore Lorenzo Ceglie, comandante del Norm, il presidente Auser regionale e provinciale Antonio Marcucci e la presidente Auser Tolentino De Bellis, la quale ha aggiunto: "Vogliamo ricordare anche Giulia Cecchettin". A moderare, Barbara Olmai. Tutti sono invitati a essere presenti indossando un indumento rosso. "Sentiamo sulla nostra pelle i racconti allo sportello Cav (Centro Antiviolenza) – ha concluso la Gabrielli –. I casi sono diversi, i numeri in aumento. Si tratta di una piaga che viene sempre più a galla".