Il ristoratore e volontario Mirate dà futuro a una donna brasiliana

Quando la solidarietà non conosce confini. Si può riassumere così il gesto d’altruismo del ristoratore portorecanatese, Eugenio Mirate. Questa estate, lui aveva infatti avviato una raccolta fondi per aiutare Joice, una donna brasiliana che durante la recente alluvione di Recife era rimasta intrappolata sotto le macerie, con lesioni gravissime agli arti inferiori. Ma soprattutto, incinta, aveva perso il marito e altre persone a lei molto care. Così, dopo averle fatto recapitare i soldi raccolti, Mirate è volato in Brasile perché Joice voleva, a tutti i costi, ringraziare di persona il suo benefattore. E ciò è stato raccontato dal portorecanatese, attraverso un video pubblicato su Youtube. "Quest’estate avevo fatto un appello, perché durante un’alluvione avvenuta a Recife, Joice aveva subìto danni gravi, dopo che era rimasta incastrata per tre giorni sotto le macerie della sua casa, con l’acqua che le ha corroso parte del corpo – ha detto Mirate nel video –. Molti di voi hanno partecipato immediatamente al mio appello, inviandomi dei soldi che ho subito trasferito qui in Brasile e che sono stati recapitati a Joice, per la sua situazione di recupero. Grazie alla vostra partecipazione, abbiamo comprato tanti medicinali e un deambulatore, svolto esami sanitari, per alleggerire il suo cammino di recupero, che altrimenti sarebbe stato molto più pesante. Lei ha fatto più operazioni alla gamba, e questo le permetterà di avere una vita quasi normale". La parola è poi passata a Joice, che piangendo ha abbracciato commossa Mirate e ringraziato tutti quelli che hanno partecipato alla raccolta fondi, spiegando la sua tragica storia.

Giorgio Giannaccini