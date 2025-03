Il ritorno a casa di Luca Traini. Le prime ore passate in libertà: "Devo vedere il datore di lavoro"

"Lasciatemi stare… ho un appuntamento con il datore di lavoro. Mi dispiace andare via così, non voglio essere maleducato, ma non rilascio dichiarazioni". Sono state le uniche parole, dette al citofono, di Luca Traini, all’indomani della scarcerazione. Sette anni e un mese dopo il raid razzista per le strade di Macerata, avvenuto il 3 febbraio 2018, in cui erano rimasti feriti sei immigrati, il 35enne è tornato in libertà. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa e lui ha avuto il via libera per uscire dal carcere del Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodici anni per il reato di strage aggravata dall’odio razziale. Andrà in prova ai servizi sociali. Traini è tornato quindi a vivere con la nonna Ada, di 86 anni, a Tolentino, nell’appartamento da cui quella mattina nera era partito prima della sparatoria. Non c’è più la mamma Luisa, che se n’è andata nell’estate 2021.

"Sono contento sia tornato a casa – dice un condomino del palazzo –, l’ho incontrato spesso durante i permessi. Mi ha sempre detto di essersi pentito". Ieri il 35enne è uscito di casa incappucciato. Tra le prescrizioni date dal tribunale di sorveglianza, solo nel suo caso visto il clamore mediatico, c’è anche il divieto di rilasciare interviste. "Ho fatto istanza per la misura alternativa della messa in prova ed è stata concessa – spiega il suo avvocato, Sergio Del Medico –. Questo, sia per la revisione critica dell’accaduto, anche attraverso le sedute con lo psicologo, in cui ha capito l’enormità, il disvalore sociale e la sofferenza causata, sia per gli ottimi rapporti che ha avuto con tutti in carcere, assistenti sociali, educatori, agenti penitenziari. Qui ha frequentato circa trenta corsi, come musica, scrittura, riavvicinamento alle vittime del reato. E ha dimostrato grande passione lavorando come pastore nei campi adiacenti al Barcaglione. Mi ha detto subito: “Già mi mancano gli animali che accudivo“. Ha sempre pensato al risarcimento del danno: vuole iniziare a lavorare al più presto per adempiere a questo, una parte della retribuzione sarà destinata al rientro graduale del debito". Si tratta di una provvisionale di 10mila euro a cinque feriti, per il sesto 2.500, altri 3.500 per uno che aveva subito danni all’auto e 2.500 a un uomo preso di mira ma non colpito. Traini è uscito lunedì, quando era stata organizzata una manifestazione dei garanti italiani sul sovraffollamento e il rischio suicidiciario nelle carceri. "Io non ho aderito alla manifestazione, ma il caso Traini è la dimostrazione tangibile di quello che dico da tempo – è intervenuto l’avvocato Giancarlo Giulianelli, ex difensore del 35enne e garante dei diritti delle Marche –; il problema va in gran parte risolto con la concessione di misure nei confronti dei soggetti ritenuti meritevoli e socialmente non pericolosi. Spero che quanto accaduto con Traini possa essere di stimolo per altri detenuti, per capire che chi se lo merita può ottenere dei benefici". Il garante ricorda che nelle Marche, affidati ai due Uffici per l’esecuzione penale esterna (Uepe) di Ancona e Macerata, ci sono oltre 5mila persone, affidate in prova per scontare le condanne fuori dal carcere. A Macerata sta lavorando per creare un hub dove accogliere i servizi dedicati a chi ha l’affidamento in prova. "Stiamo valutando una sede in centro, in collaborazione con le università, per favorire il reinserimento di chi, anche dopo aver saldato il suo debito con la giustizia, rischia di portarsi dietro tutta la vita lo stigma del carcere".