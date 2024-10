Il ritorno ad alti livelli di capitan Gonzalez: "Pianti e sacrifici, dieci mesi durissimi"

Due punti pesanti quelli conquistati sabato dalla Halley Thunder contro la Velcofin Interlocks Vicenza. Valgono tantissimo sia perché arrivati dopo un tempo supplementare acciuffato per le penne sia perché ottenuti contro una squadra di ottimo livello. Grazie a questa vittoria, Matelica sale a quota 6 punti in classifica e "stacca" Vicenza che resta a 4. In vetta al girone, dopo quattro turni, ci sono a punteggio pieno Mantova e Udine. Anche Ragusa ha vinto sempre, ma ha 5 punti perché è stata penalizzata di 3 lunghezze per problemi di iscrizione al campionato. Tutte le altre formazioni sono indietro. Un’ulteriore notizia positiva per la Halley Thunder è il ritorno ad alti livelli del capitano Debora Gonzalez dopo il lungo stop per infortunio. "Sono stati per me dieci mesi durissimi – dice "Pepo", soddisfatta della sua prestazione – con tanti pianti e tanti sacrifici. Però, grazie a chi mi ha sostenuto, alla società in primis e allo staff sanitario, e grazie alle mie compagne che sono state straordinarie, sono riuscita a rientrare. Ringrazio pure il coach Domenico Sorgentone che gradualmente mi sta facendo recuperare la condizione. Sono ancora sotto fisicamente, lo sento, ma pian piano spero di ritornare in forma: ogni giorno di allenamento è per me un giorno guadagnato".

m. g.