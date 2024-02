Il ritorno de "Il gusto del teatro". Si parte con Macchini e Gallucci

Si aprirà domenica, alle 17.15, la sesta edizione della rassegna nazionale di teatro brillante "Il gusto del teatro", organizzata dalla Compagnia teatrale Valenti. Cinque appuntamenti che si svolgeranno al teatro di Caldarola, con "attori di grande livello, per alcuni versi nuovi a Caldarola, per altri già visti all’opera", come ha spiegato Francesco Facciolli, direttore artistico della rassegna. Ad aprire la sesta edizione saranno Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci con "Fatto di coppia", per la regia Paolo Figri; seguirà il 25 febbraio, TeatroImmagine con "Le allegre comari" di William Shakespeare, per la regia di Benoît Roland.

"La possibilità di utilizzare il teatro ci sprona a lavorare per recuperare il centro storico: una necessità ed una urgenza per la nostra collettività; portare persone a Caldarola – ha aggiunto il sindaco Luca Giuseppetti – anche attraverso il teatro, è un modo per recuperare alcuni valori ed alcune situazioni di socialità. Ringrazio tutte le aziende che ci hanno dato modo di organizzare anche questa sesta edizione e che ci permettono anche di far assaggiare a tutti gli spettatori le eccellenze enogastronomiche del nostro splendido territorio". La rassegna proseguirà il 10 marzo con il gruppo Amici dell’arte (G.A.D.A.) con "Casa Anton", liberamente tratto da Anton Cechov per la regia di Francesco Facciolli e Scilla Sticchi; il 17 marzo ci sarà "Pulcinellata sciamana" della Aps Tutti insieme per la regia di Francesco Facciolli, ultimo appuntamento sarà il 7 aprile con la Compagnia Nuovo Teatro Piceno che proporrà lo spettacolo "La moglie ingenua il marito malato" di Achille Campanile, per la regia di Gianfranco Fioravanti. Ingresso intero 15 euro, ridotto (loggione e barcaccia) 12 euro. Non sono previsti abbonamenti. È possibile, però, prenotare tutti gli spettacoli, fin da subito, con l’avvertenza che alle 17 di ogni domenica, se il biglietto del posto riservato non sarà stato ritirato, sarà messo in vendita. L’aperitivo verrà servito, al termine di ogni spettacolo, nella sala Tonelli, alle 19.30. Per avere accesso sarà sufficiente mostrare il biglietto di ingresso allo spettacolo. Info e prenotazioni al 335.7681738.