"Il Ritorno degli Esuli" Celebrazioni e corteo

Domenica, alle 16, San Ginesio ospiterà la 21esima edizione de "Il Ritorno degli Esuli". La manifestazione nasce nel 1963 dalla collaborazione tra i Comuni di San Ginesio e Siena con l’intento di rievocare un fatto storico accaduto a metà del 15° secolo. Si tratta delle vicende di un gruppo di ginesini, esiliati per motivi politici, che dopo molte peripezie, vengono accolti a Siena. In questa città gli esuli si mostrarono così operosi e meritevoli che, a seguito dei buoni uffici degli ambasciatori senesi, gli esuli furono riaccompagnati nella loro città natale recando in dono un crocifisso ligneo e gli statuti. L’appuntamento si caratterizza per "la condivisione di questo momento di riconciliazione, oltre che con gli illustri amici senesi, con i Comuni che hanno importanti legami storici e attuali con San Ginesio", spiegano i promotori. Alle 16 corteo storico della municipalità ginesina (con i figuranti delle quattro porte in cui è divisa la città) e delle città amiche verso Porta Picena. Alle 16.45 arrivo degli Esuli e bacio della riconciliazione; alle 18 consegna del SS. Crocifisso alla municipalità di San Ginesio da parte della delegazione senese in piazza Alberico Gentili. A seguire, messa per l’apertura delle feste triennali al centro di comunità e alle 22 "Comedïa. L’amor che move il sole e le altre stelle" con il gruppo Gams Gruppo alfieri musici storici.