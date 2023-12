Il ritorno del Covid. Impennata di ricoveri, open day per i vaccini domani a Piediripa

È in programma per domani un open day per la somministrazione del richiamo del vaccino contro il Covid. L’appuntamento, dalle 9 alle 14, è negli ambulatori dell’Ast in via Annibali 31L, a Piediripa. Contestualmente, sono state aumentate le prenotazioni disponibili da effettuare tramite Cup. Si tratta di due iniziative che perseguono lo stesso scopo, cioè quello di facilitare e – quindi – incrementare la vaccinazione contro un virus che, se non pericoloso come agli inizi della pandemia, costituisce pur sempre un serio rischio, in particolare per gli anziani e i soggetti fragili, quelli affetti da determinate patologie o da più malattie. Negli ultimi dieci giorni, infatti, c’è stata una impennata dei nuovi contagi, che ancora continua (il picco è previsto proprio a ridosso del Natale), che ha prodotto, tra l’altro, un flusso crescente di accessi nei pronto soccorso, quasi sempre di persone anziane. Diversi i ricoverati all’Obi (Osservazione breve intensiva) dell’ospedale di Macerata, mentre all’ospedale di Civitanova nove posti Obi sono stati "convertiti" per pazienti Covid. Dieci i pazienti Covid all’ospedale di San Severino, con ulteriori otto posti pronti per essere utilizzati in caso di necessità, come prevede il piano pandemico. La riposta delle istituzioni sanitarie, dunque, è tempestiva e organizzata, questa volta il virus non ci coglie di sorpresa. Ma anche in questo caso limitare la pressione sugli ospedali è un imperativo, proprio per questo si cerca di spingere sulla somministrazione del richiamo del vaccino. Gli ultimi dati parlano chiaro: la tendenza all’aumento, iniziata già a fine agosto, continua ed è destinata a crescere ancora per alcune settimane. In provincia, ad agosto sono stati registrati 172 nuovi contagi, saliti a 452 a settembre, a 483 a ottobre, a 635 a novembre. Solo nei primi quattro giorni di dicembre sono stati 171: di questo passo a fine mese saranno oltre 1.200. Il tasso di incidenza (il numero dei casi per 100mila abitanti) è aumentato da 57,58 di fine novembre a 72,94 del cinque dicembre. L’ultimo bollettino regionale, riferito alla scorsa settimana e, dunque, con dati sicuramente inferiori a quelli attuali, evidenzia un indice di positività del 56,4%: è positivo più di un tampone su due. Nello stesso tempo i ricoveri, che erano 77 all’inizio di ottobre, sette giorni fa erano arrivati a 247 (4 dei quali in terapia intensiva) e sarebbero già saliti fino a 280. Ovvio, dunque, che si cerchi di attuare azioni volte a contrastare la diffusione del virus.

Nel frattempo arrivano i rinforzi nelle strutture dell’Ast di Macerata. Sono stati assunti a tempo indeterminato Laura Scortichini, dirigente medico di Oncologia, e Desy Pizzica, dietista. Sono stati, poi, prorogati contratti di lavoro a tempo determinato di diversi specialisti prossimi alla scadenza: l’oncologa Sonia Crocetti, il medico nucleare Ferdinando Corica, il gastroenterologo Antonio Mancusi, la psicologa Marzia Squadroni e la dirigente delle Professioni sanitarie Letizia Tesei. Le proroghe si sono rese necessarie per assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro, la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste e, quindi, per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Assunti invece a tempo determinato su posto vacante, gli operatori socio sanitari Angelo Digno, Valentina La Magna e Michela Bellomaria.