Il Ritorno della Madonna del Pianto a Corridonia: 74 Anni Dopo

Dopo 74 anni, il simulacro della Madonna del Pianto, Patrona di Fermo e dell’Arcidiocesi, tornerà a Corridonia. L’ultima tappa infatti è datata settembre 1949, (nella foto) e ora l’appuntamento è fissato per domenica (ore 10) quando verrà accolta solennemente a Villa Fermani, da dove poi partirà la processione con arrivo in piazza Corridoni. L’evento religioso si svilupperà fino all’8 ottobre, e toccherà tutte le chiese della zona, comprese le frazioni di Colbuccaro e San Claudio (dove terminerà il viaggio) e la sera del 3 ottobre (ore 21) sarà accolta dalla comunità di Petriolo. "È stata una felice coincidenza – ha illustrato don Fabio Moretti, parroco della parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato – in occasione della mostra sulle apparizioni e santuari mariani nel mondo alla chiesa di Sant’Agostino (inaugurata lo scorso maggio), abbiamo svolto una ricerca e ci siamo resi conto che nel nostro territorio ci sono diverse edicole, ne abbiamo contate circa 20, dedicate alla Madonna del Pianto ed in ognuna di esse è riportata la data del ’49. Il simulacro, infatti, tra ’48 e ’50 ovvero alla fine della Seconda guerra mondiale, aveva girato in tutte le parrocchie della Diocesi di Fermo, perché aveva salvato la città di Fermo dai bombardamenti – ha spiegato – quando abbiamo messo in piedi l’ipotesi di farla tornare a Corridonia, ci sono arrivate tante testimonianze da parte di chi ricordava il passaggio di oltre 70 anni fa, gente che allora erano bimbi, i quali avevano partecipato alla sacra rappresentazione del percorso".

d. p.