Il ritorno dell’ex capitano De Cecco : "Gara importante, bisogna vincere"

La Lube è rientrata dalla Repubblica Ceca, dopo l’incontro con il Karlovarsko che è stato un debutto in Challenge Cup trasformatosi in una sorta di allenamento. Troppo il divario tecnico formalizzato nello 0-3 finale e blitz che ha contribuito a far compiere l’en plein al volley italiano: 5 su 5 nelle coppe europee. Trento ha vinto in Romania in Cev e soprattutto le lombarde Milano e Monza hanno esordito in Champions imitando la più esperta Perugia, successi anche per loro seppur con più sofferti 3-2. Come detto tutto facile per la Lube nell’andata dei 16esimi e adesso tutto da cancellare, perchè è già tempo di SuperLega.

Domani secondo turno di campionato consecutivo all’Eurosuole Forum, alle 18 c’è da misurarsi contro Modena che è dietro 4 posizioni e 4 lunghezze (quarta vs ottava, 13 vs 9 punti). Vigilia di un match reso più affascinante dalla presenza di tanti ex. Da qualche anno curiosamente i due club si "scambiano" atleti, soprattutto dal mare direzione Torre Ghirlandina, al punto che nel 2021 il dg biancorosso Cormio affermò "Modena sta facendo la Lube2". Ora il numero di ex tra i gialloblu è da record, poiché agli atleti si è aggiunto pure il coach, tra l’altro settempedano doc, Alberto Giuliani. Tra i giocatori invece figurano Stankovic, Massari, ma soprattutto i freschi ex e protagonisti di tanti trionfi Anzani e De Cecco. Quest’ultimo ha lasciato da capitano e ieri ha parlato della situazione modenese e della partita di domani, non soffermandosi troppo sul ritorno a Civitanova dove ha militato dal 2020 al 2024. "La sconfitta con Cisterna ci dispiace – spiega De Cecco –, abbiamo fatto quasi tutto meglio di loro, ma ci ha penalizzato qualche passaggio a vuoto. Dobbiamo fare un salto di livello dal punto di vista mentale, questo a partire da ogni giocatore per poi riflettersi sulla squadra. In questo avvio di stagione contro le prime della classe abbiamo giocato bene e loro hanno dimostrato di avere qualcosa in più, contro Verona abbiamo giocato una grande partita e con Cisterna abbiamo avuto luci e ombre. Davyskiba? Sta facendo del suo meglio per ritrovare la forma, è guarito fisicamente e ora abbiamo quattro martelli che possono giocarsela per un posto e starà al coach decidere di partita in partita. La gara con la Lube? Sarà una partita importante come tutte le altre, speriamo di riuscire a vincere ma in ogni caso continueremo a lavorare. Siamo ancora all’inizio del campionato, i veri valori delle squadre si vedranno alla fine. Sarà un campionato lungo, sicuramente arriveranno tante vittorie e tante sconfitte, l’importante è continuare il nostro percorso di crescita. Coppa Italia? Vogliamo entrare tra le prime 8 per accedere ai quarti, dobbiamo provare a fare punti in ogni gara di quelle che ci mancano".