Il ritorno di "6alle6", una camminata tra divertimento, arte e solidarietà

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più amati dell’estate recanatese: la "6alle6", giunta alla sua settima edizione, in programma domenica 6 luglio con partenza alle 6 da viale Cesare Battisti: una camminata non competitiva all’alba che unisce sport, socialità, arte e impegno solidale in un’atmosfera unica nel suo genere. L’evento è promosso dal Grottini Team Recanati Asd con il patrocinio di Comune, Regione Marche, Sport e Salute, Coni e Fidal Marche. Il fucsia sarà il colore ufficiale di questa edizione con la nuova T-shirt creata dal giovane designer Alex Persico, originario di Porto Recanati. A dare il via alla giornata sarà un flashmob curato da Happiness Sport e Fitness, seguito dal canto collettivo della sigla ufficiale "Un giorno speciale", brano firmato dal musicista Giordano Canale. Durante tutta la manifestazione, la colonna sonora è curata da Luca Montenovo Dj. Il tracciato della "6alle6" si snoderà tra le vie del centro storico e alcuni dei luoghi più suggestivi della città: dal Parco di Villa Colloredo al Colle dell’Infinito, per concludersi in Piazza Leopardi dove i partecipanti saranno accolti da una colazione collettiva, divenuta ormai una tradizione attesa da tutti. Il percorso sarà animato da performance musicali e artistiche dal vivo. La "6alle6" è anche solidarietà: per ogni iscrizione, 2 euro saranno devoluti alle cooperative sociali La Ragnatela e Terra e Vita, impegnate da anni nel reinserimento lavorativo di persone con disabilità. Le iscrizioni sono già aperte: online su www.6alle6.it o in presenza in piazza Leopardi (ex sede Agenzia delle Entrate) dal martedì alla domenica, ore 18-20 e 21-23 e il sabato mattina durante il mercato, dalle 9.30 a mezzogiorno.