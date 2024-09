Il ritorno di Alfieri: "Mi rimetto in gioco"

Vincenzo Alfieri è tornato ieri al "Tubaldi": non sarà stata un’accoglienza da figliol prodigo ma poco ci manca. La società ha voluto fortemente il 22enne centrocampista campano di cui sono state apprezzate le doti tecniche e caratteriali, e il ragazzo ha accettato di scendere in D per diverse motivazioni, in primis per il feeling speciale che si era creato nella Recanatese nella memorabile stagione 2022-23: "Anzitutto – ci dice –, mi devo rimettere in gioco. L’anno scorso (trascorso tra Benevento e Renate ndr) è stato professionalmente difficile con qualche problema fisico che ora ho superato. Avevo delle remore a scendere di categoria e ho fatto questa scelta esclusivamente perché si trattava di Recanati".

Fondamentale, dopo le rare apparizioni in campo dello scorso campionato, sarà ritrovare continuità e confidenza con il terreno di gioco…

"Certo, non tanto a livello atletico visto che la forma è al top quanto dal lato mentale. Devo mettere minuti nelle gambe".

Lei ha frequentato da giovanissimo la quarta serie con il Castelnuovo. Cosa conosce di questo girone F che si preannuncia di altissimo livello?

"Non so moltissimo se non che ci sono squadroni come Samb e L’Aquila che puntano a vincere. Vedremo strada facendo, senza timori verso nessuno".

Tra le big pure la Recanatese?

"Puntiamo al massimo e credo che lo possiamo e dobbiamo dire senza nasconderci troppo, pur consci delle difficoltà".

Ha ritrovato la vecchia guardia, da Raparo a Sbaffo e Ferrante. Il gruppo può essere il vostro valore aggiunto?

"Deve esserlo anche perché, nel recente passato, è stato un nostro punto di forza. Lo stesso capitano, quando nei giorni scorsi avevo qualche titubanza, mi ha ulteriormente spronato verso questo ritorno con un messaggio che ho apprezzato tantissimo. In C non eravamo partiti bene, ma siamo riusciti poi a svoltare grazie anche alla compattezza dello spogliatoio". Stasera alle 21,15. al Cortile di Palazzo Venieri, la presentazione di tutti i tesserati giallorossi.

Andrea Verdolini