Il ritorno di Catena per sbarrare la strada a Denis Cingolani

Sono due le liste in lizza per la guida di Matelica per i prossimi cinque anni. Molti i volti noti candidati, con diversi con esperienze da consiglieri comunali o in politica. Così ad affiancare il candidato sindaco della maggioranza uscente, Denis Cingolani, 38 anni, attuale vicesindaco ed eletto in consiglio per la prima volta nel 2010, saranno gli assessori uscenti Maria Boccaccini, Rosanna Procaccini e Graziano Falzetti, i consiglieri Sauro Falzetti e Danilo Copponi, l’attrice ed ex consigliere regionale Paola Giorgi, l’imprenditrice e consulente del Parlamento europeo Barbara Cacciolari, l’insegnante Valentina Martellucci, la presidente dell’odv Roti e guida naturalistica Maria Cristina Mosciatti, il medico matelicese in pensione Maurizio Casucci, il maestro di sci Filippo Maria Conti ed il referente cittadino di FdI Luigi Sola. La lista sfidante è invece guidata da Marcello Catena, 66 anni, assessore dal 1999 al 2012 con le giunte Gagliardi e Sparvoli, ex segretario del Ppi, poi passato in Fi, fondatore del Motoclub Matelica. Nella sua squadra le consigliere uscenti Cinzia Pennesi, Corinna Rotili e Fabiola Santini, l’ex assessore alla sanità e medico Pietro Valeriani, il segretario del Pd Danilo Cimmino, la commercialista Giovanna Pettinelli, tenente colonnello della Guardia di Finanza in pensione ed ex comandante della tributaria di Ancona Rodolfo Minerva, l’ex presidente della Pro Matelica Claudio Marani, gli impiegati Massimiliano Boldrini, Alfredo Cegna, Federica Mosciatti, nonché la più giovane candidata, la studentessa Diana Stefania Cotor di soli 19 anni.

m. p.