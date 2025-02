Il ritorno di "Cronisti in classe". Alunni nei panni dei giornalisti, il quotidiano entra nelle scuole

Le scuole hanno acceso il motore per la 23esima edizione dei Campionati di giornalismo, un’iniziativa rivolta agli studenti della Scuola secondaria di primo grado. Martedì ci sarà la prima pubblicazione e si proseguirà fino a maggio. Il Resto del Carlino stringe ancora una volta un’alleanza educativa con la scuola, mettendo a disposizione una pagina del quotidiano e facendo così avvicinare i giovani alla carta stampata e al mondo dell’informazione. Ogni classe si impegna a realizzare una pagina, fornendo il testo, il materiale fotografico con relative didascalie e i nomi degli autori dei vari articoli: il tutto sarà pubblicato nell’edizione di martedì del giornale.

Sarà un’occasione per gli studenti di approfondire i temi per loro più interessanti, intervistare personaggi, raccontare le iniziative di cui sono protagonisti, le gite, le visite culturali. Il lavoro di squadra è un altro aspetto positivo del progetto: i giovani si confronteranno, si aiuteranno a vicenda e così si completeranno. Per l’intera durata del progetto ogni classe riceverà gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di "Cronisti in classe", copie de il Resto del Carlino. In questo caso i ragazzi non solo potranno leggere gli articoli preparati da altre scuole e parlarne in classe, ma potranno dare uno sguardo al mondo attraverso le pagine del quotidiano.

Sarà pure l’occasione per sviluppare in aula dei momenti di confronto sulle notizie del momento, sui fatti di cronaca. Il quotidiano entra così in classe dalla porta principale e la sua lettura offrirà spunti, idee, dibattiti, prese di coscienza. In questi mesi le classi si trasformeranno in redazioni-laboratorio all’interno delle quali i ragazzi si confronteranno ed entreranno in relazione con i compagni, si avvicineranno al giornale come strumento di analisi e di nuove conoscenze. Si metteranno alla prova con la cultura dell’informazione e con la promozione di valori della cittadinanza attiva. In questo progetto un ruolo fondamentale sarà svolto dagli insegnanti che costituiscono il perno dell’iniziativa.

In questi anni i giovani alunni-reporter hanno dimostrato di saper affrontare con concretezza e approccio giornalistico i vari argomenti trattati nelle pagine poi proposte dalle classi per la pubblicazione. Ogni pagina racchiude tanti momenti che i ragazzi ricordano con affetto perché sono stati catturati e affascinati da quell’esperienza, come quando hanno parlato con la scrittrice Elisabetta Dami, nota per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton; con il nostro giornalista Leo Turrini che ha anche illustrato la storia delle figurine Panini; oppure quando i ragazzi hanno intervistato Giorgia Cardinaletti e Barbara Capponi, giornaliste Rai; quando hanno raccontato la visita a Casa Leopardi con i giovani discendenti del poeta a fare da ciceroni.

Questa attività si aggiunge per i ragazzi a quella di tutti i giorni: studiare le varie materie, portare avanti la pratica sportiva, ma è un’attività che piace, che entusiasma, che stimola, che appassiona ed ecco che si fa con piacere e non pesa. Lo dimostrano le 22 precedenti edizioni quando i partecipanti si sono dichiarati entusiasti e lo dicono anche le insegnanti alle quali i giovani chiedono di partecipare dopo la positiva esperienza dell’anno precedente. Lo dimostrano anche i numeri dell’ultima edizione con circa 450 scuole coinvolte, oltre mille classi per un totale di 25mila studenti di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e la provincia de La Spezia, cioè le aree di diffusione del nostro gruppo editoriale.

Cronisti in classe può contare sul sostegno di Xanitalia, Camera di Commercio delle Marche, Cooperlat, Banco Marchigiano, Astea, Conad Adriatico, Confartigianato Macerata, Cuore Adriatico, Shoes & Company e Clementoni. All’iniziativa hanno aderito per la provincia di Macerata il plesso di Montefano dell’istituto comprensivo Luca Della Robbia; l’istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza; l’Annibal Caro di Civitanova; l’istituto Lucatelli di Tolentino; il Convitto nazionale Leopardi di Macerata; la Dante Alighieri di Macerata; l’istituto comprensivo Coldigioco-Mestica di Cingoli e Apiro; l’istituto San Giuseppe di Macerata, l’istituto Padre Matteo Ricci di Montecosaro. Alla fine saranno proclamate le scuole vincitrici nella cerimonia conclusiva, ma tutti gli istituti e gli studenti sono i veri vincitori perché avranno svolto un’attività diversa dal solito, che li avrà coinvolti, fatti sentire partecipi ed entusiasti come molti loro colleghi delle edizioni passate.