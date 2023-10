Il ritorno di Macerata Jazz: "Show non solo a teatro"

Presentata la 54esima edizione di Macerata Jazz, lo storico festival musicale che ogni anno accoglie alcuni tra i più grandi artisti di valore nazionale e internazionale. Sei sono gli appuntamenti serali al teatro Lauro Rossi, distribuiti tra il 28 ottobre e il 5 gennaio. Si comincia sabato 28 con Fabrizio Bosso Quartet e lo special guest Nico Gori. Si prosegue con Emmet Cohen Trio (3 novembre), Enrico Rava (15 novembre), il trio Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Magalavite (7 dicembre), Florida Fellowship Super Choir (28 dicembre) e la Musicamdo Jazz Orchestra con la voce di Linda Valori a chiusura d’evento il 5 gennaio. "Inauguriamo la nuova edizione con soddisfazione – dice Katiuscia Cassetta, assessore alla cultura e all’istruzione – ogni anno allarghiamo il coinvolgimento in città per una bella e completa immersione in questo genere musicale, offrendo spettacoli dislocati nel centro storico e non soltanto nello spazio chiuso del teatro. Ho voluto fin dall’inizio una maggiore collaborazione tra enti, locali e scuole, in un rafforzamento logistico da cui trae beneficio tutta la popolazione".

Continua Daniele Massimi, direttore artistico di Musicamdo Jazz: "La nostra è una rassegna storica in territorio marchigiano, diffusasi sempre più dagli anni settanta con Paolo Piangiarelli. Arrivati al cinquantaquattresimo anno, abbiamo pensato di sfruttare i nuovi spazi del centro, in primis sviluppando la mostra fotografica "Marche Jazz Stories" in vicolo Consalvi. I trenta scatti mostrati saranno opera di cinque fotografi marchigiani, capaci di raccontare la storia del jazz nella regione, tassello fondamentale della nostra cultura. Per i primi quattro appuntamenti, inoltre, è previsto un concerto aperitivo al Centrale dalle 19, con successiva Jam Session". Essenziale il legame con Unimc, rinnovato grazie all’organizzazione del laboratorio "ImprovelsAction" che vedrà gli studenti del polo maceratese incontrare artisti e collaborare con l’organizzazione del festival. "Sarà importante il loro ruolo nella comunicazione – spiega infatti Daniele Massimi – dal lavoro social alle interviste agli artisti, alla redazione. Coinvolgere i ragazzi significa da una parte diffondere la musica jazz, e dall’altra permettere loro di vivere esperienze professionali coerenti al percorso di studi scelto". È possibile acquistare i biglietti dei singoli eventi o gli abbonamenti nella biglietteria dei teatri o su vivaticket.com. Inizio spettacoli alle 21.15.