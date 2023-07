Il ritorno di Micheli "Macerata è casa mia, vi porterò nel mondo di Lucia di Lammermoor"

"Macerata per me è casa". Ha vissuto la nostra città per cinque anni (dal 2012 al 2017) in maniera intensa come direttore artistico del Macerata Opera Festival, oggi Francesco Micheli ritorna in veste di direttore artistico del Donizetti Opera per proporre, stasera alle 21 al pubblico del teatro Lauro Rossi, la sua "Lucia off", il racconto della storia d’amore e delle metafore senza tempo della "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti, terza opera in cartellone del Mof, che chiuderà la stagione ad agosto. Quindi quella di stasera sarà una sorta di anteprima, che mixa musica e contributi video, firmata dall’istrionico Micheli.

Direttore, come vive il suo ritorno a Macerata?

"In realtà in tutti questi anni non sono mai mancato da Macerata, sono sempre venuto, anche se solo un giorno, o solo come spettatore del Mof, non ho mai voluto far mancare il mio sostegno al festival. Faccio il tifo per il festival e sarei venuto anche quest’anno, per cui quando è arrivato l’invito del direttore Pinamonti, che mi ha fatto tanto piacere, non ci ho pensato due volte".

Come si è avvicinato a Donizetti e, in particolare a Lucia?

"Doninzetti è il compositore della mia città, che però ho imparato a conoscere e ad amare solo quando ero lontano da Bergamo. Quando ero lontano e ho scoperto Doninzetti e soprattutto Lucia, ho sentito forte il dispiacere che nessuno a Bergamo me li avesse fatti conoscere e così mi sono detto che nessun altro bergamasco avrebbe dovuto vivere quel dispiacere e ho iniziato a raccontare un compositore straordinario e un’opera bellissima".

Ma tra le tante opere, Lucia di Lammermoor non è tra le più conosciute.

"Però è molto rappresentata. Forse non è molto festivaliera, perché è piuttosto intima ed essendo ambientata nella Scozia medievale è decisamente invernale e non fa pensare molto alle nostre estati. In realtà ha dei passaggi, come la pazzia di Lucia, che sono dei capolavori assoluti e sono molto contento che Pinamonti l’abbia messa in cartellone. Io non potrò vederla ad agosto, perché sarò a Macerata solo questo fine settimana, per cui possiamo dire che offrirò un piccolo antipasto di quello che il pubblico vedrà nelle prossime settimane".

Ci anticipa qualcosa sulla Lucia di Donizetti?

"Lucia di Lammermoor è il titolo operistico romantico per eccellenza, immerso fra le nebbie, i castelli e i cimiteri di una Scozia medievale dilaniata dalle lotte fra i clan, narra la storia d’amore tenera e sincera di due adolescenti cresciuti troppo in fretta che si trasforma in tragedia. È un’opera di una modernità incredibile, una storia d’amore senza tempo, di due ragazzi sprovveduti che diventano eroi per caso, Edgardo che arriva a suicidarsi, Lucia che non è chiaro come muore, il matrimonio combinato. Credo che ci siano molti disagi in cui anche un ragazzo di oggi che ha vissuto il Covid, la guerra e una crisi climatica spaventosa non farà fatica a riconoscersi. Io che mi sono sempre impegnato affinché i giovani si avvicinino all’opera, spero che possano essere tanti quelli che andranno a vedere Lucia". Biglietti su sferisterio.it e alla biglietteria di piazza Mazzini.

m. p.