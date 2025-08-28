Il ritorno tra i banchi: "Dai libri agli zaini, salasso per le famiglie"

"Anche quest’anno, il ritorno tra i banchi si conferma un onere insostenibile per molte famiglie". Lo afferma Lorenzo Longo, presidente di Federconsumatori Macerata, commentando i dati sulle spese che si dovranno sostenere per libri e "corredo" scolastico. Citando uno studio dell’associazione, Longo evidenzia come "i dati nazionali mostrano una spesa media per corredo scolastico di 658,20 euro, in aumento dell’1,7%, a cui si aggiungono 537,10 euro per i libri di testo". La situazione – spiega Federconsumatori – è ancora più critica per le famiglie con figli che frequentano le prime classi: "Un ragazzo che inizia le superiori si troverà ad affrontare una spesa totale di oltre 1.200 euro, con un incremento del 20,2% per i soli libri. Cifre proibitive, a cui si sommano i costi per i dispositivi tecnologici, ormai indispensabili per la didattica". "La voce più cara si conferma quella relativa allo zaino, specialmente se si sceglie la versione trolley, per evitare di portare sulle spalle pesi eccessivi, oppure la versione hi-tech, con tanto di power bank integrato, per poter ricaricare i dispositivi. Quest’anno l’analisi ha preso in considerazione non solo il costo dei prodotti nella grande distribuzione e nelle cartolibrerie, ma anche online. Mediamente, infatti, acquistando tali prodotti sul web si risparmia il 21,6% rispetto all’acquisto alle cartolibrerie e il 3% rispetto all’acquisto alla GDO". Di qui l’appello per un aiuto alle famiglie con figli che frequentano la scuola. "Come Federconsumatori – dice Longo –, chiediamo con forza un sostegno concreto per le famiglie, non solo per quelle a basso reddito, ma anche per i lavoratori il cui potere d’acquisto è stato drammaticamente ridotto. Esistono già diverse misure, a livello comunale e regionale, che prevedono buoni, agevolazioni o gratuità dei testi scolastici per le famiglie con basso reddito. Misure sicuramente positive, ma spesso non sufficienti a coprire costi di entità così elevata. È tempo di un impegno maggiore per garantire un futuro sereno ai nostri ragazzi, senza che l’istruzione diventi un lusso".