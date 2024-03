Il Robin Hood che piace tanto ai bambini, ma anche ai genitori

Con Robin Hood di Armamaxa si rinnova oggi alle ore 17, l’atteso appuntamento con "La domenica al Persiani", rassegna dedicata alle famiglie promossa dal Comune di Recanati e dall’Amat. I due attori Giacomo Dimase ed Enrico Desimoni, diretti da Enrico Messina con la complicità di Simone Guerro, parlano ai piccoli con il linguaggio del racconto per riavvicinarli alla dimensione dell’ascolto, evocano la storia di Robin e, come cantastorie da piccolo borgo, la trasformano, la reinventano e ci giocano, impegnati ad arrampicarsi sugli alberi proprio come Robin Hood e il suo compagno Little John. Ladro e brigante, bandito e gentiluomo, il "miglior arciere d’Inghilterra", sceglie di stare fuori dalle regole e incarna la figura di chi ha il coraggio di ribellarsi alle ingiustizie e alle prepotenze. Brigante e paladino insieme, ruba ai ricchi per dare ai poveri, sta dalla parte degli ultimi e dei disperati. Un personaggio affascinante e quantomai attuale, proprio come le ragioni che ne motivano le scelte e le azioni. Difensore del popolo angariato dai potenti, coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin rappresenta l’aspirazione universale dell’uomo alla libertà e alla giustizia. Le sue gesta manifestano la ricerca e l’affermazione di una dignità che riscatti una vita marginale e degradata. Raccontare oggi la storia di Robin Hood offre, dunque, l’occasione di riflettere sulle regole, come ci si pone davanti ad esse e come, quando ingiuste, trovare il coraggio di opporsi ad esse. I costumi dello spettacolo sono di Lisa Serio, le luci e il suono di Fabio Dimitri.

Antonio Tubaldi