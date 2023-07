Il Roma Club "Franco Sensi" a Montecosaro cena con l'ex difensore Oddi

Decine e decine di racconti per decine e decine di tifosi accorsi. L’ex difensore Emidio Oddi, terzino giallorosso dal 1983 al 1989, è stato ospite della cena organizzata dal Roma Club "Franco Sensi" Montecosaro al ristorante chalet Galliano. Nella struttura di Civitanova, il classe 1956 nato a Castorano e noto anche come allenatore (Camerino, Sangiustese e Recanatese in provincia) ha risposto con cordialità ed entusiasmo alle tante curiosità dei sostenitori che lo ricordavano in campo. Il "leone", come venne ribattezzato dalla Curva Sud per la grinta, ha ripercorso i 6 campionati disputati con la Roma, le 2 Coppa Italia vinte e la sfortunata finale di Coppa Campioni del 1984. L’ex calciatore ha ricordato il carisma del tecnico svedese Liedholm e del presidente Dino Viola, ha svelato aneddoti nei rapporti con compagni fuoriclasse come Falcao, Pruzzo, Conti e Nela. Ha ammesso che i derby erano le gare che più sentiva, che Maradona è stato l’avversario più forte ma "Altobelli il più difficile da contrastare" e che l’arbitro Mattei, di Treia, lo ammoniva sempre. La torta giallorossa e le foto-ricordo hanno archiviato la bella serata.