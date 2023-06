Il romanzo di Enzo Nardi "Racconto l’adolescenza"

di Chiara Gabrielli

In libreria il romanzo di Enzo Nardi, "L’adolescenza di Mattia Pesce": professore di italiano, ha insegnato per 30 anni al Classico di Macerata e pubblicato quattro lavori discografici. Cultore della canzone francese, è cantautore e nel 1991 fu tra i vincitori di Musicultura. Il romanzo racconta di un giovane insicuro, impegnato a gestire la sua adolescenza complicata. Oltre a suo padre, Giulio, importanti nel suo cammino sono un amico, Arturo, e Fra’ Marcellino. I mondi in cui si muove sono quello della scuola, la parrocchia di San Barbanziano e un quartiere popolare. Il libro sarà presentato domani alle 17.30 in sala Castiglioni alla Mozzi Borgetti, con Guido Garufi e Filippo Davoli.

Nardi, dov’è ambientato il romanzo e perché?

"A partire dal Romanticismo si va imponendo un elemento di poetica che i tedeschi chiamano ’erlebnis’ e cioè l’esperienza, la vita vissuta. Ho sempre amato le storie che sapevano di verità: l’ambientazione di questo mio romanzo non poteva che essere la città in cui sono nato e vivo, per quanto in parte trasfigurata e camuffata nel nome dei monumenti e di alcune vie".

Quanto tempo ha impiegato a scriverlo?

"Da qualche anno vo pubblicando sui social dei racconti autobiografici che hanno suscitato un discreto interesse. Qualcuno mi ha suggerito di raccoglierli in un volume cartaceo e così, dopo alcune perplessità iniziali, ho deciso di dare ai materiali sparsi tra i libri e nelle agende un collante romanzesco. Individuati i temi portanti, ho completato l’opera lavorando quando possibile, anche di notte".

Come mai affronta il periodo dell’adolescenza?

"Rispondo con Leopardi: ‘Qual era in quel tempo la fantasia nostra, come spesso s’accendeva e facilmente s’infiammava, come libera e senza freno, impetuosa e instancabile spaziava, come ingrandiva le cose piccole e ornava le disadorne!’ Ma l’adolescenza del mio personaggio, Mattia Pesce, non è solo slancio fantastico, ma anche momento problematico, contraddittorio e pieno di tensioni". Nel libro c’è molto del mondo della scuola. Cosa vuole mostrare di esso e quanto c’è di autobiografico?

"La scuola per quelli della mia generazione è stato un mondo mitologico. Insegnanti terribili, altri che scansavano la fatica, altri ancora preparatissimi, corse a perdifiato in cortile o addirittura botte. Un universo poetico. Oggi purtroppo una scuola aziendalizzata, digitalizzata fino all’eccesso e fondamentalmente impiegatizia, ha tolto una parte del fascino e per certi versi l’humanitas. Mattia Pesce non ha conosciuto insegnanti impiegati, magari belve scatenate, ma impiegati davvero no".

Perché leggere questo libro?

"È un romanzo introspettivo dove si parla di cose reali, in cui ognuno può riconoscersi. Dopo una prima parte evocativa e al tempo stesso ironica, le storie si fanno sempre di più drammatiche, intime e dolorose. Un romanzo di formazione fatto di molti quadri dove Mattia Pesce, sballottato fra insicurezze, prepotenze e complicanze familiari, riesce, alla fine, a trovare un equilibrio".