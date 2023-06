Il rombo dei motori di una volta È festa grande per la Mille miglia

di Lorenzo Fava

Giornata di festa a Macerata per il passaggio della Mille miglia. Centinaia di appassionati hanno atteso in strada, affacciati alle finestre e davanti alle vetrine dei negozi, la lunga carovana di auto d’epoca che, dopo il check in piazza della Libertà, ha sostato ai giardini Diaz. Lì gli equipaggi, provenienti da più di 40 paesi, hanno gustato vincisgrassi e salumi locali sotto ai gazebo allestiti per la pausa pranzo.

La seconda tappa della 41esima rievocazione della storica corsa, di cui tra il 1927 e il 1957 sono state disputate 24 edizioni, è partita nel primo mattino da Cervia, ha attraversato tutte le cinque province marchigiane per poi arrivare a Roma in serata. Le oltre 400 auto d’epoca, precedute da 120 Ferrari moderne, hanno attraversato Macerata arrivando da corso Cavour e, dai Cancelli, sono salite in centro storico passando per via Garibaldi per poi uscire dalle mura da piazza Mazzini dopo il controllo timbro sotto la torre dell’orologio. Le prime auto d’epoca, uguali a quelle che corsero la Mille miglia quasi cento anni fa, sono arrivate in centro attorno alle 13, precedute di poco più di un’ora dalle moderne Ferrari. La corsa, che ha visto sfilare le auto d’epoca in centro per oltre tre ore, deve il suo nome alla distanza su cui era progettata: andando da Brescia a Roma si percorrono infatti, tra andata e ritorno, circa 1.600 chilometri, mille miglia, appunto. Tra gli equipaggi delle auto storiche che stanno prendendo parte alla manifestazione di cui per la tappa di ieri si sono corsi 555 chilometri, ve ne sono alcuni che vengono dal Maceratese, in particolare da Recanati e Corridonia. Andrea Nibaldi, recanatese, è copilota della vettura col numero 432: "Partecipiamo alla corsa per la seconda volta. Passare nei nostri territori – dice – è sempre bello, soprattutto se il meteo assiste. In caso di pioggia, con queste tipologie di macchine, diventa tutto più complicato". "La corsa è meravigliosa, l’accoglienza eccezionale in tutta Italia, la gente è felice di salutare. Per la prima volta mi capita di passare con il corteo di auto storiche nei nostri luoghi – racconta Massimo Ottaviani, che partecipa alla corsa per la quarta volta –, vedere Recanati e i nostri luoghi in questa occasione è davvero emozionante". Giuseppe Santoni, della famiglia del noto calzaturificio di Corridonia, sottoscrive: "È un’esperienza fantastica, siamo a bordo della nostra Jaguar XK 140. Passare con le altre auto storiche per le nostre città è meraviglioso".

Tra le centinaia di piloti che stanno partecipando alla Mille miglia, ce n’è uno che durante la sosta ai giardini Diaz ha attirato l’attenzione di moltissimi curiosi: Jacky Ickx, pilota in Formula Uno a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70: "Non ero mai stato qui – dice l’ex pilota Ferrari, due volte vice campione del mondo –, i posti storici su cui passa la corsa sono magnifici. Loreto e Macerata sono incredibili", dice il pilota belga firmando autografi.