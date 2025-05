Il rompicapo della discarica. Si dimette il tecnico incaricato di stilare la classifica dei siti

L’ingegner Massimo Stella, responsabile del Servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo dell’Assemblea Territoriale d’Ambito – Ato 2 di Ancona, si è dimesso dall’incarico che gli è stato conferito il 6 dicembre 2022 dall’Assemblea territoriale d’ambito dell’Ato 3 di Macerata per la realizzazione del progetto di studio per localizzare una discarica sul territorio della nostra provincia. Stiamo parlando della stessa persona che, come consulente esterno, ha firmato insieme ai prof. Evelina Fratalocchi, Francesco Mazzieri e Alberto Tazioli, del Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente e urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche, la relazione con la quale sono state indicate le aree idonee e quelle non idonee, tra quelle indicate dalla delibera dell’Ata 3 di Macerata dell’11 ottobre 2021, per scegliere il sito dove realizzare la nuova discarica.

All’origine della scelta di abbandonare, rispetto alla quale Stella potrebbe tornare sui suoi passi – eventualità al momento poco probabile – c’è il fatto che sarebbero venute meno le condizioni entro le quali operare con chiarezza e serenità. Insomma, dissapori e anche incomprensioni, non solo o tanto con i vertici dell’Ata, quanto con quelli di Cosmari Srl, società con la quale la stessa Ata interloquisce continuamente visto che gestisce il ciclo dei rifiuti in provincia. Non è uno scenario rassicurante, sebbene gli esperti della Politecnica siano al lavoro per rendere disponibile entro la fine del mese la "classifica" dei siti idonei, anche perché lunedì prossimo è in programma una riunione del consiglio di amministrazione di Cosmari Srl per fare il punto – tra l’altro – sulla conclusione delle procedure e l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’ampliamento della discarica di Cingoli.

Al momento, questa à la sola possibilità – a breve-medio termine – di evitare il trasferimento dei rifiuti fuori provincia. Il fatto è che non risulta sia stato perfezionato alcun accordo con il Comune di Cingoli, che ha sempre subordinato la propria disponibilità all’ampliamento del sito di Fosso Mabiglia alla individuazione dell’area in cui realizzare la nuova discarica. Nel frattempo, conclusa la fase di Valutazione ambientale strategica (Vas), la Regione informa che è in dirittura d’arrivo il nuovo piano regionale dei rifiuti, che dovrà essere sottoposto all’esame del consiglio regionale. "Il Piano – ha evidenziato l’assessore Stefano Aguzzi – presenta significativi elementi di innovazione, tra cui una radicale modifica del sistema di governance della gestione dei rifiuti che continuerà a mantenersi su scala provinciale per la raccolta e il trasporto, mentre si sposterà su base regionale la gestione degli impianti, prevedendo un ambito unico. Inoltre, gli obiettivi del Piano prevedono la riduzione della produzione dei rifiuti e la loro corretta gestione, portando la differenziata all’80%, con una soglia prevista di riutilizzo non inferiore al 65%, minimizzando il ricorso alle discariche, evitando aperture di siti di smaltimento, fino al suo tendenziale annullamento".

Quindi, oltre al previsto termovalorizzatore, si dovrà andare verso una sola discarica regionale – qualcuno scommette in provincia di Ancona, altri dicono nel Maceratese – fino a cancellare il ricorso a questo tipo di smaltimento. Secondo quale percorso e in quanto tempo? C’è qualcosa che non porta tra queste indicazioni e quanto accade nella nostra provincia, con una sola certezza: dall’anno scorso stiamo portando i rifiuti altrove, con un onere aggiuntivo di circa 6 milioni l’anno per Cosmari che, poi, chiede all’Ata il rialzo della Tari per far quadrare i conti.