Il Rotary Club restaura i libri dell’archivio di San Paolo Apostolo

Valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, continua l’opera del Rotary Club Civitanova e al ristorante Due Cigni di Montecosaro è stato presentato ai soci l’ultimo restauro conservativo di un lotto di tre registri manoscritti dell’Archivio storico parrocchiale di San Paolo Apostolo, un patrimonio importante per la città. Dal 2009, ogni anno, il Club si impegna a riportare in vita gli antichi volumi dell’archivio per mantenere viva la memoria della comunità. "Ad oggi – ha detto il presidente del Club Pio Amabili – sono stati restaurati oltre cento volumi insieme alla parrocchia" e ha ringraziato della collaborazione don Francesco Miti e l’architetto Antonio Eleuteri. Proprio lui ha mostrato ai soci il ‘Glossario dialettale civitanovese’ di Mariano Guarnieri e Antonio Eleuteri realizzato con il contributo anche del Rotary cittadino. Un volume che si compone di oltre 28.000 lemmi, con oltre 900 pagine. Un lavoro portato avanti da Eleuteri da oltre quindici anni e una copia è stata donata a tutti i presenti.