Il Rotary contro la poliomelite. Domenica iniziativa a teatro

Una giornata per celebrare una lotta che dura da 30 anni. Domenica 29 ottobre "Cinema al teatro" con il film del 2017 "Ogni tuo respiro" per sensibilizzare alla causa della cura contro la poliomelite. Il Rotary club di Camerino ha presentato ieri il lavoro della campagna End Polio Now che dura da decenni con una collaborazione tra Rotary international e la Fondazione Bill e Melinda Gates.

Il club locale ha scelto di svolgere quest’anno un’iniziativa al teatro Piermarini di Matelica, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del comitato di Croce Rossa cittadino. Proprio questa settimana, il 24 ottobre è stata la giornata mondiale per la lotta alla polio e la scelta è ricaduta sulla proiezione ad ingresso libero alle ore 16,30, di questa pellicola che narra della storia vera di un giovane attivista che ha dedicato la vita a lavorare con i disabili per questo male. "Entusiasta che il Rotary club Camerino abbia dato possibilità di fare qui a Matelica questa iniziativa, come da anni sta facendo il Rotary per liberare il mondo dalla poliomelite. – spiega il sindaco Massimo Baldini –. Il 99% della popolazione ne è libera e ci sono solo casi sparuti, ma serve un proseguo di questa attività. Ora ci sono le guerre e speriamo non ci siano altre necessità simili. Quindi per sensibilizzare domenica guarderò con piacere questo film al Piermarini". Anche Nazzareno Micucci, vicepresidente del club, ringrazia Mario Cavallaro, presidente e afferma: "L’area vasta della sinclinale camerte che il club copre anche con l’Inner wheel, da anni fa iniziative per queste tematiche sanitarie. Confidiamo in una presenza sensibile della cittadinanza, oltre la semplice donazione per capire quanto le persone fanno tanto con la loro sensibilità. Grazie a Matelica e al teatro per l’ospitalità".

Alla presentazione ha partecipato anche Stefano Clementoni della Clementoni spa, iscritto Rotary, che da sempre è attivissimo per queste campagne in particolare per la battaglia alla poliomelite e le vaccinazioni ai bambini.

"Circa 20 anni fa c’erano 220 mila casi nel mondo. – spiega Clementoni –. Oggi sono pochissimi, concentrati in due paesi, Afghanistan e Pakistan. Con la fondazione Gates il Rotary international ha un accordo: ogni dollaro che il Rotary raccoglie per l’iniziativa, la fondazione Gates lo triplica, da un dollaro a tre, per i vaccini per i bambini. Si tratta del progetto più importante che il Rotary svolge ma ne ha tanti altri. Speriamo solo di vederlo presto al termine".

Marco Belardinelli