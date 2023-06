Il Rotary favorisce la pratica sportiva ai bambini in difficoltà

La giunta ha deciso di destinare il ricavato dell’iniziativa "Beneficenza, musica e sport – Orchestra di fiati Insieme per gli Altri" organizzata dal Rotary Club, per il pagamento di una pratica sportiva, durante il periodo scolastico o estivo, a favore di bambini e adolescenti già affidati al servizio sociale comunale o già in carico ad esso (secondo i costi delle società sportive preposte). Il ricavato della serata, che si era svolta lo scorso febbraio al teatro Spirito Santo, era stato di 2.500 euro. Erano intervenuti tanti personaggi del mondo dello sport. L’Orchestra di Fiati dà vita gratuitamente a eventi con lo scopo di sostenere quanti si prodigano per il bene comune.