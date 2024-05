Il rugby a misura di mamma: "Altro che sport per maschi, in campo ci sentiamo bene"

"Subito tre mamme mi sono venute dietro: siamo partite in nove e dopo un mese eravamo già 14 donne che giocano a rugby". E tra queste c’è l’abruzzese Alessandra Mazzocca, 39 anni che vive a Montecassiano, sposata con Matteo, giocatore nella squadra maceratese Old di rugby. "L’idea – racconta la sportellista e direttrice delle Poste di Corridonia, madre di un maschietto e di una bimba che giocano a minirugby – mi è venuta a fine maggio scorso, poi a settembre ne ho parlato con un po’ di mamme per intraprendere un percorso al femminile". La squadra si chiama Karma Girls ed è iscritta al movimento Touch Rubgy Open del Comitato Marche. Non disputa un vero e proprio campionato, ma c’è una classifica di giornata. Le squadre che fanno parte di questo movimento sono le Karma Girls, Blue Crabs Falconara, Rugby Jesi ’70, Ura Ancona, Galli Ovali Senigallia e Fano. Della formazione maceratese fanno parte la 44enne maceratese Fosca Mariani, collaboratrice scolastica alle elementari di Villa Potenza e madre di un figlio iscritto al minirugby, e la recanatese Sonia Sabbatini, impiegata di 45 anni e madre di un bimbo che gioca a minirugby.

I mariti sono stati un elemento di congiunzione tra voi e il rugby?

Mariani: "Non nel mio caso. Io ho giocato a softball e mio marito a baseball. Quando mio figlio ha scelto il rugby, non sapevo nemmeno quali fossero le differenze con il football americano".

Cosa ha di così affascinante questo sport?

Sabbatini: "L’ho conosciuto grazie a mio marito, a me piace l’atmosfera che si vive durante le gare. È una disciplina inclusiva che dà spazio a tutti ed è l’esaltazione della squadra". Mariani: "L’ambiente favoloso scoperto quando mio figlio ha iniziato con il minirugby, della famiglia che si è creata in poco tempo e subito ho detto sì alla proposta di Alessandra (Mazzocca, ndr). Così mi divido in due: rugby e softball dove alleno una squadra di bambine".

Anche da voi c’è il terzo tempo?

Mariani: "Certo. Ci siamo create questa nicchia e spesso dopo l’allenamento ci fermiamo a mangiare insieme". Mazzocca: "Abbiamo una famiglia e dei figli da accudire per cui è impensabile farlo ogni lunedì, cioè dopo gli allenamenti, ma ci riusciamo un paio di volte. Sono momenti fantastici, cuciniamo, poi mangiamo insieme e sono parentesi di relax con la squadra, in cui non abbiamo pensieri".

A volte le mamme scuotono la testa quando i figli si allenano sotto la pioggia e magari poi tornano a casa sporchi di fango. Qual è la vostra reazione quando i figli hanno fatto questa scelta?

Sabbatini: "Lo sporco? Ma ci sono le lavatrici". Mariani: "Lo ammetto, all’inizio sono stata presa da questi pensieri. Mi chiedevo: chi resta a casa se poi sta male? Poi ho razionalizzato e pensato a me quando da ragazza mi allenavo sotto la pioggia, poi si faceva la doccia e si andava a casa. Questa paura può esserci, ma è uno scoglio da superare".

Altre mamme possono anche dire: è uno sport pericoloso?

Mazzocca: "All’inizio lo pensavo, un’idea frutto dell’ignoranza. Anzi, il minirugby ha insegnato a mio figlio a cadere in modo corretto".

Un’altra opinione è che sia una disciplina soprattutto maschile.

Sabbatini: "Non la vedo affatto così. In mezzo al campo do tutta me stessa, mi sento bene quando corro, quando faccio bene qualcosa". Mazzocca: "Io mi sento più bella e mi apprezzo anche di più".

Quali sensazioni si provano quando si va a meta?

Sabbatini: "Quando ho messo la palla terra ho provato una grossa soddisfazione da condividere con le compagne che mi hanno aiutata". Mazzocca: "Un’impressionante scarica di adrenalina, solo a pensarlo mi si riempie il cuore di gioia perché scarichi a terra ciò che c’è di negativo".

Come è stata la vigilia dell’esordio?

Mazzocca: "Un’ansia e un’agitazione tremende che non ho vissuto nemmeno prima della laurea".

Qual è stata la reazione delle colleghe quando hanno saputo che vi siete date al rugby?

Sabbatini: "Contente, le ho invitate a provare ma lo vedono come uno sport tanto fisico, poi nel nostro caso non ci sono contatto fisico e placcaggio. Però ne sono incuriosita e vorrei tanto provare un placcaggio, lo stavamo dicendo di farlo con i nostri mariti".