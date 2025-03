"Il ruggito del rock", venerdì il concerto di Doogie White

Venerdì, alle 21.30, il Bar Teatro di Villa Potenza (Macerata), si accende con "il ruggito del rock" Doogie White. "La sua voce ha scosso le fondamenta del genere, portando avanti l’eredità dei Rainbow – spiegano gli organizzatori – e ha lasciato un segno indelebile nei lavori di maestri del calibro di Yngwie Malmsteen, Michael Schenker e Alcatrazz. Ora, a distanza di trent’anni dall’uscita dell’iconico Stranger In Us All, White torna sul palco per far rivivere la magia di un album che ha scritto la storia. Rock a tutto volume con una band di fuoriclasse. A fianco di Doogie White, una formazione d’eccezione, pronta a incendiare la notte: Emiliano Tessitore alla chitarra, Francesco Caporaletti al basso, Alessio Palizzi alla batteria e Giuseppe Cioffi alle tastiere. Ad aprire la serata, ci penseranno gli americani Hand of the Tribe, pronti a portare in scena un mix di metal e rock, per un inizio ad alto voltaggio".